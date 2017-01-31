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Manisa organ bağışında 3'üncü sırada

31 Ocak 2017 Salı, 09:46
Manisa organ bağışında 3'üncü sırada
Manisa organ bağışında 3'üncü sırada

(Fotoğraflı)

MANİSA (İHA) - Manisa İl Sağlık Müdürü Dr. Hakan Bayrakcı 2016 yılında Manisa'da gerçekleştirilen organ ve doku bağışları verilerini açıkladı. Dr. Bayrakcı Manisa'nın İzmir ve İstanbul'un ardından Türkiye'de en çok organ bağışlayan 3'üncü il olduğunu söyledi.
Türkiye'de en fazla organ bağışı 34 bin 537 kişi tarafından İzmir'de yapılırken, İzmir'i 29 bin 637 kişi ile İstanbul izledi. Manisa ise 15 bin 275 organ bağışı ile üçüncü sırada yer aldı.
Manisa İl Sağlık Müdürü Dr. Hakan Bayrakcı dünyada her yıl çok sayıda insanın organ yetmezliği ile karşı karşıya kaldığını buna karşılık, bağışçı sayısının yetersizliği, organ nakline olan ihtiyacı daha da artırdığını dile getirdi. Kadavradan yeterli bağışın yapılamıyor olmasının, canlı vericilerden nakil yapılmasını zorunlu kıldığına dikkat çeken Bayrakcı, "Ayrıca, organ nakli bekleyen hasta sayısı her geçen yıl hızla çoğalmaktadır. Pek çok hasta, sağlıklı bir organ umudu ile beklemektedir. Ülkemizde kadavradan organ bağış oranı ihtiyaç karşısında oldukça düşük seviyededir. Dünyada olduğu gibi ülkemizde de, ancak organ ve doku nakli ile tedavisi mümkün olan hastalıklar en önemli sağlık sorunlarından birisidir. Bakanlığımız son yıllarda organ bağışı konusunda toplumsal farkındalığın arttırılması ile ilgili önemli çalışmalar gerçekleştirmektedir. Organ bağışı, sadece belli haftalarda ve günlerde değil, her zaman gündemde olması gereken bir konu olması nedeni ile sürekli olarak kamu spotları ve bilgilendirme programları düzenlenmektedir. Müdürlüğümüzce organ bağışı bilincinin yerleşmesi, gelişmesi ve organ bağışının artmasına katkıda bulunmak amacı ile öncelikle sağlık çalışanlarına ve halka yönelik eğitim faaliyetleri yıl boyunca sürdürülmüştür. Diğer kamu kurum ve kuruluşları ile yapılan işbirliği sayesinde organ bağışında gelinen nokta, Manisa için umut ve mutluluk verici sonuçlar ortaya çıkarmıştır. 'Bağışla hayata bağlan' sloganı ile gerçekleştirdiğimiz farkındalık çalışmaları neticesinde, 2016 yıl sonu itibari ile 15 bin 275 bağışçı sayısına ulaşarak, organ bağışında İzmir ve İstanbul'un ardından 3'üncü sıraya yerleşmiş bulunmaktayız." dedi.
Manisa'da yapılan çalışmalar neticesinde organ bağışındaki yükselişin donör sayısına da yansıdığını kaydeden Dr. Bayrakcı şunları söyledi: "Gerçekleşen beyin ölümü ve donör sayıları da son yıllarda en iyi seviyeye gelmiş durumdadır. 2016 yılında gerçekleşen 26 beyin ölümünde 8 donör elde edilmiştir. Organ bağışı insanın insana yapabileceği en büyük yardımdır. Her yıl, yalnızca organ nakli gerçekleşemediği için 2000 vatandaşımızı kaybetmekteyiz.18 yaşının tamamlamış her vatandaşımız organ bağışında bulunabilir. Tüm vatandaşlarımızdan organ bağışı konusunda hassasiyet beklemekteyiz. Unutulmamalıdır ki, bağışlanan her organ, hayata tutunan bir candır."
(SC-Y)

31.01.2017 09:51:40 TSI
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