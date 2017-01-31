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Vali Çakacak, Tarsuslu gazetecilerle buluştu

31 Ocak 2017 Salı, 09:47
Vali Çakacak, Tarsuslu gazetecilerle buluştu
Vali Çakacak, Tarsuslu gazetecilerle buluştu

(Fotoğraflı)

MERSİN (İHA) - Mersin Valisi Özdemir Çakacak, Tarsus Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Emre Geçim ve Yönetim Kurulu Üyelerini ziyaret etti.
Vali Çakacak, Cemiyet binasının tadilatta olması nedeniyle Tarsuslu gazetecilerle Cemiyet Başkanı Geçim'in İsmetpaşa Mahallesi'nde bulunan gazete ofisinde buluştu. Çakacak'a, Tarsus Kaymakamı Yüksel Ünal ile İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne de eşlik etti.
Çakacak, ziyarette yaptığı konuşmada, gazeteciliğin zor ama bir o kadar da önemli bir meslek olduğunu söyledi. Basın mensuplarının halkın gelişen olaylardan doğru olarak ve zamanında haberdar olması için çok önemli bir görev üstlendiklerini ifade eden Çakacak, Mersin basın mensuplarının da bu görevi yerine getirirken gösterdikleri mesleki duyarlılığın ve yaptıkları çalışmaların Mersin'in tanıtımına ve sosyo-kültürel gelişimine büyük katkı sağladığını kaydetti.
Ziyarette, sağlık alanında çok önemli bir yatırımın Mersin'e kazandırıldığının altını çizen Çakacak, Mersin Şehir Hastanesi'nin 3 Şubat 2017 Cuma günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın katılımlarıyla açılacağını belirterek, böylesine modern ve son teknolojiyle donatılmış bir hastanenin Avrupa'da dahi bulunmadığını vurguladı.
Tarsus Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Geçim de gösterdiği nezaket ve verdiği destekten ötürü Vali Çakacak'a Tarsuslu gazeteciler adına teşekkür etti.
(KYM-Y)

31.01.2017 09:52:47 TSI
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