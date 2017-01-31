Antalya'da planlı elektrik kesintisi
ANTALYA (İHA) - Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ), Antalya merkezinde ve bazı ilçelerinde 2 Şubat Perşembe günü planlı elektrik kesintisi uygulanacağını açıkladı.
Elektrik kesintisinin uygulanacağı mahalle, sokak ve caddeler şu şekilde;
Muratpaşa: 09.00-19.00 Yeşilova Mahallesi
Döşemealtı: 07:00 - 18:00 Ilıca Mahallesi'nin bir kısmı
Demre: 09:00 - 18:00 Kapaklı, Yavu mahallesi Eseler mevkii
Kepez: 09:00 - 18:00 Göksu, Beşkonaklılar, Baraj Mahallesi
Kumluca: 09:00 - 17:00 Mavikent Mahallesi Yenicepınar Cerdin Mevkii, Beykonak Mahallesi Şirlengiç Mevkii, Koça Mustafa Caddesi, Kanal Başı Sokak
Kaş: 09:00 - 17:00 Belenli Mahallesi Sısla Mevkii, Gürsu Mahallesi Araphasarı Mevkii, Gürsu Mahallesi Köyiçi Merkez
Korkuteli: 08:00 - 17:00 Datköy Mahallesi
Serik: 09:00 - 17:00 Kayaburnu Mahallesi
Kemer: 09:00 - 16:00 124, 115, 113 Sokak, Deniz Caddesi
Alanya: 09:00 - 16:00 Yanıklar, Cüllepler, Karamanlı, Payallar Mahalleleri, Hamzalar, Softalar, Kölehasanlı Sokak
(AA-
31.01.2017 09:56:24 TSI
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