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Vali Çakacak'tan Tarsus Kaymakamı Ünal'a "hayırlı olsun" ziyareti



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MERSİN (İHA) - Mersin Valisi Özdemir Çakacak, İçişleri Bakanlığı'nın 30 Kasım 2016 tarihli ve kararnamesi ile Tarsus Kaymakamı olarak atanan Yüksel Ünal'ı ziyaret ederek, yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Mersin İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne'nin de eşlik ettiği ziyarette konuşan Vali Çakacak, Kaymakam Ünal'ın daha önce mülki idare amiri olarak görev yaptığı ilçelerde gösterdiği başarılı çalışmaları Tarsus ilçesinde de yürüteceğine olan inancını dile getirerek, Ünal'a yeni görevinde başarılar diledi. Çakacak, Mersin'in en büyük ilçesi olan Tarsus'un yeni kaymakamlık hizmet binasına kavuşacağının da müjdesini verdi.

Kaymakam Ünal'ın ise Çakacak'a şükranlarını sunduğu ziyaret, makamda bir süre sohbet edilmesinin ardından sona erdi.

(KYM-Y)



31.01.2017 09:57:24 TSI

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