Aydın'da FETÖ şüphelisi 13 bayandan 1'i tutuklandı
Mehmet Barlas
AYDIN (İHA) - Aydın'da devam eden FETÖ/PDY soruşturması kapsamında dün adliyeye sevk edilen 13 bayandan 1'isi tutuklandı.
Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY silahlı terör örgütü soruşturması kapsamında Aydın Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonlarda gözaltına alınan 13 şüpheli bayan, emniyetteki sorgularının ardından bugün sabah saatlerinde Aydın Adliyesi'ne sevk edilmişti.
Örgütün sözde ablaları olduğu iddia edilen bayanların sorgusu gece geç saatlere kadar devam etti. Savcılıktaki işlemleri tamamlanan bayanlar tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan bayanlardan 1'i tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 12 bayan ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
(MB-Y)
31.01.2017 10:00:26 TSI
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