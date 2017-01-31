YEREL HABERLER / İZMİR HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. 10 dakikada 10 numara görüşe kavuştu

10 dakikada 10 numara görüşe kavuştu



(Fotoğraflı)



İZMİR (İHA) - Görme kaybı nedeniyle 10 yıldır günlük yaşamında sorunlar yaşayan 66 yaşındaki Şerife Ercan, başarılı operasyonla 10 dakikada yeniden konforlu görmeye başladı.



Astigmat ve katarakt hastası Şerife Ercan, Gözde İzmir Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. İsmail Dik'in gerçekleştirdiği ameliyatla göz sağlığına yeniden kavuştu. Korneaya bağlı astigmat nedeniyle görme oranı 10'da 1'e inen 66 yaşındaki Şerife Ercan, Op. Dr. Dik tarafından yapılan multifocal toric operasyonuyla yeniden 10'da 10 görmeye başladı.



Hem katarakttan, hem de gözlükten kurtuluyorlar

Görme kaybı nedeniyle 10 yıldır günlük yaşamında sıkıntı yaşayan Şerife Ercan, uzağı göremiyor, yüzleri seçemiyor ve yaklaşan otobüslerin numaralarını okuyamıyordu. Uzak ve yakını gösteren multifocal toric ameliyatıyla, 10 dakikalık bir operasyonun ardından tekrar görme konforuna ulaşan Ercan, büyük mutluluk yaşadı. Op. Dr. İsmail Dik de, multifocal toric ameliyatının yüksek numaralı gözlük ihtiyacı olan kişilerde başarılı sonuçlar verdiğini kaydetti. Katarakt tedavisinde uygulanan göz içi lensle, kataraktın yanı sıra; miyop, hipermetrop, astigmat ve yakını görme rahatsızlıklarının tedavisinde de yüksek başarı sağladıklarını hatırlatan Dik, "Hasta hem katarakttan, hem de gözlükten kurtuluyor. Günlük yaşamında önemli bir görüş konforu yakalıyor" diye konuştu.

(CA)



31.01.2017 10:06:10 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER