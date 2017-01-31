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10 dakikada 10 numara görüşe kavuştu

31 Ocak 2017 Salı, 10:00
10 dakikada 10 numara görüşe kavuştu
10 dakikada 10 numara görüşe kavuştu

(Fotoğraflı)

İZMİR (İHA) - Görme kaybı nedeniyle 10 yıldır günlük yaşamında sorunlar yaşayan 66 yaşındaki Şerife Ercan, başarılı operasyonla 10 dakikada yeniden konforlu görmeye başladı.

Astigmat ve katarakt hastası Şerife Ercan, Gözde İzmir Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. İsmail Dik'in gerçekleştirdiği ameliyatla göz sağlığına yeniden kavuştu. Korneaya bağlı astigmat nedeniyle görme oranı 10'da 1'e inen 66 yaşındaki Şerife Ercan, Op. Dr. Dik tarafından yapılan multifocal toric operasyonuyla yeniden 10'da 10 görmeye başladı.

Hem katarakttan, hem de gözlükten kurtuluyorlar
Görme kaybı nedeniyle 10 yıldır günlük yaşamında sıkıntı yaşayan Şerife Ercan, uzağı göremiyor, yüzleri seçemiyor ve yaklaşan otobüslerin numaralarını okuyamıyordu. Uzak ve yakını gösteren multifocal toric ameliyatıyla, 10 dakikalık bir operasyonun ardından tekrar görme konforuna ulaşan Ercan, büyük mutluluk yaşadı. Op. Dr. İsmail Dik de, multifocal toric ameliyatının yüksek numaralı gözlük ihtiyacı olan kişilerde başarılı sonuçlar verdiğini kaydetti. Katarakt tedavisinde uygulanan göz içi lensle, kataraktın yanı sıra; miyop, hipermetrop, astigmat ve yakını görme rahatsızlıklarının tedavisinde de yüksek başarı sağladıklarını hatırlatan Dik, "Hasta hem katarakttan, hem de gözlükten kurtuluyor. Günlük yaşamında önemli bir görüş konforu yakalıyor" diye konuştu.
(CA)

31.01.2017 10:06:10 TSI
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