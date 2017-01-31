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Pursaklar Belediyesi 2017 yılına hızlı başladı



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ANKARA (İHA)  2017 yılına hızlı başlayan Pursaklar Belediyesi ilçe genelinde birçok çalışmayı tamamlayarak önemli hizmetlere imza attı. Belediyenin ocak ayında 13 sokakta 890 metrelik asfalt yama çalışması yaptığını belirten Başkan Çetin, 700 metre kilit taş ve bordür çalışması yapıldığını da kaydetti.

Belediyenin ocak ayı faaliyet raporu hakkında açıklama yapan Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin, "Bir yıl boyunca güzel çalışmalara imza attık. 2017'ye de yoğun bir tempo ile başladık. Ekiplerimiz her alanda büyük bir özveri ile çalışıyor" dedi.

Sömestr tatili ile birlikte ilçe genelindeki eğitim kurumlarının fiziki ve sportif ihtiyaçlarının da giderildiğini söyleyen Çetin, "Ocak ayında Büyükşehir Belediyemiz kar küreme ve tuzlama çalışmalarının yanı sıra ızgara çalışmalarına devam etti. Saray Mahallemizde yeni bir su deposu çalışmamız başladı. Günlük çöp toplama kapasitemiz 120 tondan 140 tona çıktı. Bu da nüfusun çok hızlı arttığını gösteriyor. Yeraltı çöp konteynırlarımız yaygınlaşıyor. 20 adet daha konteynır yerleştirdik. Milli Eğitim Bakanlığına devredilen ve ismi Pursaklar İmam Hatip Ortaokulu olan eğitim kurumumuzun bütün ihtiyaçlarını karşılayıp binanın onarımını yaptık. Kızık Mahallemizde ihtiyacı olan bir hemşerimizin evini yeniden inşa ettik. Kültür ve sosyal işler, spor, sanat çalışmalarımız devam ediyor. Yüzlerce öğrencimize Tebessüm Sinemamızda film izlettirdik. 540 öğrencimize Ankara gezisi yaptırdık. 49 cenaze defin işlemi gerçekleştirdik. Hepsine Allah'tan rahmet diliyorum. 199 bebeğimiz dünyaya geldi, onlara 'Hoş Geldin Küçük Hemşerim' projemiz kapsamında hediye götürüp göz aydınlığı verdik. Etüt proje çalışmalarımızdan Ağız ve Diş Sağlığı Merkezimiz bitti. Saray Yüzme Havuzumuz 2018'de bitiyor. Belediye Binamız 2018'de tamamlanıyor. Şehitlik Camii ve Sosyal Tesisimiz bu yıl bitecek. Ankara Kedisini Koruma, Yaşatma ve Tanıtma Merkezi bitti" ifadelerini kaydetti.

(JA-MK-Y)



31.01.2017 10:10:25 TSI

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