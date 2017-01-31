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Vali Çakacak, kaymakamlara uyuşturucuyla mücadelede sıkı denetim talimatı verdi



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MERSİN (İHA) - Mersin Valisi Özdemir Çakacak, Kaymakamlar Toplantısı'nda, Mersin'de okullarda sürdürülen uyuşturucuyla mücadele çalışmalarının daha etkin yürütülmesini isteyerek, kaymakamlara konuyu bizzat takip ederek, denetimleri sıklaştırmaları talimatı verdi.

Kaymakamlar Toplantısı, Vali Çakacak başkanlığında Valilik Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi. Toplantıya, 13 ilçenin kaymakamları ile vali yardımcıları, İl Afet ve Acil Durum Müdür Vekili Yılmaz Ersoy, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdür Vekili Yüksel Şahin ve Vergi Dairesi Başkanı Adem Güngör katıldı.

Toplantıdaki konuşmasında, Mersin Şehir Hastanesi'nin 3 Şubat 2017 Cuma günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım tarafından açılacağını anımsatan Çakacak, son derece modern bir görünüme sahip olan hastanenin genel yapısı ile ilgili de kaymakamları bilgilendirdi.

Mersin'de 29 Aralık 2016 tarihinde yaşanan sel felaketine de değinen Çakacak, bir daha böyle felaketlerin yaşanmaması için önümüzdeki günlerde Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü'nün hazırlamış olduğu Taşkın Eylem Planı ile ilgili tüm ilçe kaymakamları ve belediye başkanlarının katılımıyla geniş bir toplantının yapılacağını ifade etti. Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından Mersin'de afete maruz kalan vatandaşlar için vergi uygulamaları bakımından mücbir sebep hali ilan edildiğini ifade eden Çakacak, selden zarar gören vatandaşlara maddi yardımın yanı sıra vergi borçları ve SGK primlerinde de erteleme yapıldığını kaydetti.

Uyuşturucu ile mücadele konusunun da üzerinde duran Çakacak, uyuşturucunun hem terörü finanse ettiğini hem de insanları zehirlediğini vurgulayarak, özellikle okullarda sürdürülen mücadelenin daha etkin bir şekilde yürütülmesi gerektiğinin altını çizdi. Bu kapsamda alınacak tedbirlerin uygulanmasında okul yöneticileri ve okul-aile birliği ile işbirliği içerisinde hareket edilmesinin önemine dikkat çeken Çakacak, uyuşturucu ile mücadele kapsamında alınan tedbirlerden daha etkili sonuçlar alınabilmesi için konunun bizzat kaymakamlar tarafından takip edilmesi gerektiğini belirterek, kaymakamlara ilçelerde gerçekleştirilen denetim faaliyetlerinin sıkılaştırılması yönünde talimat verdi.

Vatandaşların en iyi hizmeti hak ettiğini dile getiren Çakacak, devletin güler yüzünün, şefkatinin ve sıcaklığının vatandaşlara mutlaka gösterilmesi gerektiğini kaydederek, "Bizler kamu görevlileri olarak vatandaşlarımızla empati kurabilmeli, kendimize ve ailemize nasıl davranılmasını istiyorsak onlara da öyle davranmalı, onların sorunlarının çözümü ya da taleplerinin yerine getirilmesi konusunda titizlikle hareket etmeliyiz" dedi.

(KYM-Y)



31.01.2017 10:10:48 TSI

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