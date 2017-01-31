İzmit Belediyesi'nden köylere ziyaret
(Fotoğraflı)
İsmail Gündüz
KOCAELİ (İHA) - İzmit Belediyesi ekipleri, ilçe genelindeki köyleri ziyaret ediyor.
İzmit Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri, Çayırköy, Eseler, Durhasan, Hasancıklar, Süleymaniye, Ortaburun, Süverler, Çağırgan ve Bulduk köylerini ziyaret ettiler. İzmit Belediyesi'nin teknik görevlileri ziyaret ettikleri köylerde vatandaşlarla bire bir görüşmelerde bulundular. Başta tarım ve hayvancılık konularında fikir alış verişinde bulunulan ziyaretlerde vatandaşların istek ve şikayetleri de alınarak çözümü için belediyenin ilgili müdürlüklerine iletildi.
(İG-GY-Y)
31.01.2017 10:13:36 TSI
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