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Atçalı firma ilk 100'e girdi, Nazilli Ticaret Odası plaket verdi



(Fotoğraflı)



Veysel Karahan

AYDIN (İHA) - Nazilli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Arslan, Türkiye'nin en hızlı büyüyen 100 firması arasında giren üyesini plaketle onurlandırdı.



Türkiye'nin en hızlı büyüyen 100 firması geçtiğimiz günlerde açıklandı. Ankara'da TOBB merkezinde düzenlenen ödül töreninde firma yetkililerine ödülleri verildi. Aydın'da tek yerel firma olarak listeye giren Nazilli Ticaret Odası üyesi Atça merkezli Efe Dış Ticaret firması da listeye 12. sıradan girerek büyük bir başarı örneği sergiledi.



Nazilli Ticaret Odası Ocak ayı olağan meclis toplantısına davet edilerek plaket takdim edilen firma yetkilisi Ali Hesapcıoğlu, yaptığı konuşmada bu günlere gelmesinde emeği olan herkese teşekkürlerini iletti. Nazilli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Arslan, Türkiye'nin en hızlı büyüyen 100 firması arasında giren üyesini kutladı.



TEPAV Belirledi

2012 - 2015 arası dönemdeki büyüme hızları dikkate alınarak yapılan çalışmada Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) tarafından en hızlı büyüyen 100 firma belirlenerek ödüllendirildi. 100 firma arasında en hızlı büyüyen 12. firma olma başarısını gösteren Atçalı Efe Ticaret yüzde 733'lük büyüme performansı sergileyerek bölgenin de gurur kaynağı olmayı başardı.

(MB-E)



31.01.2017 10:13:52 TSI

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