YEREL HABERLER / AYDIN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Teknolojiye Yenilen Hamallar Umut Taşımaya Başladı

Teknolojiye Yenilen Hamallar Umut Taşımaya Başladı

- Asırlık Hamallar Durağı'nın Son Sakinleri Dertli



(Fotoğraflı)



İbrahim Kılınç

AYDIN (İHA) - Aydın Efeler İlçesi'nde Osmanlı'dan bu yana gündelik işçi arayan ile iş arayanların buluştuğu İşçi ve Hamallar Durağı'nın müdavimleri teknolojiye yenik düştü. Her gün büyük umutlarla Hamal Durağı'na gelip iş bekleyen Hamallar Durağı'nın son sakinleri taşıdıkları yükten değil işsizlikten şikayetçi oldular.

Aydın Efeler İlçe Merkezi'nde bulunan Ramazanpaşa Camii'nin Doğu Köşesi'nde bulunan alan yaklaşık 150 yıldır iş arayanla iş verenin buluştuğu nokta olarak biliniyor. Tarım ve inşaat işlerinin tamamen insan gücüyle gerçekleştirildiği dönemde her gün yüzlerce kişinin mekanı olan alana bugün anca bir elin parmak sayısı kadar kişi uğruyor. Yarım asır öncesine kadar Amele Pazarı olarak bilinen son yıllarda Hamallar Durağı adıyla anılan mekanın son müdavimleri de işlerin durgunluğundan ve korsan hamallardan şikayetçi oldular.

Neredeyse tamamı dede mesleği hamallığı uzman olarak yapan ve tamamı Aksekililerden oluşan uzman hamallar, gelişen teknolojinin kendi mesleklerinde de iş sıkıntısına neden olduğunu belirttiler.

"Teknolojiye Direniyorlar"

Yıllar önce durağa hamallar adına PTT'den telefon hattı çektirdiklerini cep telefonu ve internet yaygınlaştıktan sonra bu hattı iptal edip iletişimi cep telefonu ile sağlamaya başladıklarını kaydeden yeni nesil hamallar, "Birçoğumuz buradaki işi babasından devraldı. Babalarımız da dedelerimizden devralmış. Ama eskisi kadar iş de hamal da yok. Bir yandan yeni taşıma alanındaki yeni çıkan makinelere direnirken diğer yandan da cep telefonları olmasına rağmen iletişim teknolojisine direnip Hamallar Durağı'nı boş bırakmıyoruz. Her gün sabah iş yerimiz gibi gördüğümüz bu alana gelip nasibimizi bekliyoruz" diye konuştular.

Hamallığın sadece güç işi değil aynı zamanda uzmanlık gerektiren bir iş olduğunu belirten hamallar "Bizler hamallar durağının son sakinleriyiz. Sanırım bizden sonra bu işi yapacak kimse kalmayacak" diye konuştu.

(İK)



31.01.2017 10:19:28 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER