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Milletvekili Emrullah İşler, Halep Evi'ni ziyaret etti

31 Ocak 2017 Salı, 10:16
Milletvekili Emrullah İşler, Halep Evi'ni ziyaret etti
Milletvekili Emrullah İşler, Halep Evi'ni ziyaret etti

(Fotoğraflı)

ANKARA (İHA) - Suriye'de yaşanan savaş acılarına ve Suriyeli mültecilerin çektiği zorluklara yönelik toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla Keçiören Belediyesi ve TÜGVA Keçiören İlçe Temsilciliği'nin işbirliğiyle kurulan Halep Evi'nin son ziyaretçisi AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler oldu.
İç savaşın vurduğu Suriye'de yaşanan insanlık dramını Kalaba Kent Meydanı'na taşıyan Halep Evi'ni gezen Milletvekili Emrullah İşler'e Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Keçiören İlçe Temsilcisi Yusuf İslam Ak ile TÜGVA Keçiören Kadın ve Aile Koordinatörü Sena Ak da eşlik etti. Suriye'de bombalar altında kalarak yaşam mücadelesi veren insanların evlerini temsilen yapılan Halep Evi, kurulduğu günden itibaren çok sayıda Keçiörenli vatandaş tarafından gezildi.
6 yıl önce Suriye'de başlayan kirli savaşın Türkiye'yi de yakından etkilediğine dikkat çeken Başkan Ak, "Ülkemizde 3,5 milyon mülteci kardeşimizi misafir ediyoruz. Halep'te insanların hangi şartlar altında yaşadıklarını göstermek için bu evi inşa ettik. Vatandaşlarımız oranın şartlarını aynen yansıtan bu evi gördüğü zaman bir sobanın, bir battaniyenin ve gıda malzemelerinin orada yaşamaya çalışan insanlar için ne kadar önemli olduğunu daha iyi anlıyor. Halep Evi, sınırımızın ötesinde yaşanan insanlık dramını birkaç dakikalığına da olsa vatandaşlarımıza yaşatmayı ve onlarla empati kurmayı amaçlıyor" dedi.
(JA-HA-Y)

31.01.2017 10:21:14 TSI
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