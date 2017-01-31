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Balcalı'nın sağlığa değer katan çalışanları



(Fotoğraflı)



ADANA (İHA) - "Sağlıkta Şiddet" konusunun ele alındığı ve ilkinin Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'nde açıldığı "Sağlığa Değer Katanlar" isimli fotoğraf sergisinin ikincisi Adana'daki bir alışveriş merkezinde açıldı.

Türkiye'nin önemli sorunlarından biri haline gelen 'Sağlık çalışanlarına uygulanan şiddet' konusuna dikkat çekmek amacıyla fotoğraf sanatçısı Birol Mert, Balcalı Hastanesi'nin çeşitli birimlerinde görev yapan sağlık çalışanlarının hangi koşullarda hizmet verdiklerini anlatan fotoğraflar çekti. Birol Mert'in yaklaşık 3 ay süren çekimlerinin ardından birbirinden özel 40 fotoğraflık sergisinin açılışına Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Yeşim Taşova Başhekim Yardımcıları Prof. Dr. Rıza Dinçer Yıldızdaş, Prof. Dr. Mustafa Balal, Doç Dr. Tolga Akçam, hekimler ve çok sayıda sanatsever ile vatandaş katıldı.

Açılış öncesi bir konuşma yapan Balcalı Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Yeşim Taşova, insan sağlığı gibi çok önemli bir konuda sağlık çalışanlarının son derece özverili bir hizmet verdiğine dikkat çekerek, sağlık çalışanlarının gerçekten kudretli bir iş yaptığını, o bakımdan sağlıkta şiddetin son bulmasını istediklerini belirtti. Taşova, emekleri için Birol Mert'e de ayrıca teşekkür ederek, sağlıkta şiddetin sağlık çalışanlarını son derece üzen ve kıran bir konu olduğunu bu sorunun karşılıklı duygudaşlık ile hep beraber çözülebileceğine inandığının altını çizdi.

Fotoğraf sanatçısı Birol Mert de sağlık çalışanlarının sesi olmak istediğini ifade ederek, "İlk sergiyi hastanede açmıştık ve bir hayli ilgi görmüştü bu serginin insanlara daha fazla ulaşacağını düşünerek ikincisini açtık. Ben hem sağlık çalışanı tarafından hem de bir fotoğrafçı gözüyle baktım. Karşınızda yılın 365 günü, günün 24 saati bize bakmaya hazır bir sağlık çalışanı var. Empati kuramadığımızda bencilleşiyoruz bazen. Umarım o anlarda empatiyi ön plana çıkartırız" ifadelerini kullandı.

Açılışın ardından davetliler sergide yer alan fotoğrafları tek tek gezdi.

(ELF-Y)



31.01.2017 10:21:50 TSI

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