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Bayraklı kütüphanelerinde online seminer dönemi

31 Ocak 2017 Salı, 10:24
Bayraklı kütüphanelerinde online seminer dönemi
Bayraklı kütüphanelerinde online seminer dönemi

(Fotoğraflı - Görüntülü)

İZMİR (İHA) - Bayraklı Belediyesi kütüphanelerinde "Herkes için kütüphane" projesi kapsamında online seminer dönemi başladı. Her hafta internet üzerinden yapılan yayınlarda vatandaşlara çeşitli konularda seminer veriliyor. Özellikle sağlık konularındaki seminerler yoğun ilgi görüyor.

"Her mahalleye bir kütüphane hedefiyle" yola çıkan Bayraklı Belediyesi, Hacettepe Üniversitesi işbirliğiyle kütüphanelerde internet üzerinden seminerlere başladı. Her hafta perşembe günü belirlenen saatte, farklı konularda konusunda uzman akademisyenler tarafından verilen seminerler ilgi çekiyor. Daha çok sağlık ve aile içi iletişim konularında vatandaşlar uzmanların sunumlarını dinleyip, sorular yöneltiyor. Akademisyenler tarafından verilen online seminerlerde Alzheimer, aile içi şiddet, kadın sağlığı, çocukların okulda ve evde yaşadıkları sorunlar gibi çeşitli konularda bilgiler aktarılıyor. Yaklaşık bir saat süren bilgilendirmeden sonra katılımcılar kütüphane görevlisi aracılığıyla akıllarındaki soruları yazılı olarak sunumu yapan kişiye iletiyor. Seminerlerin duyuruları 15 kütüphane, semt merkezleri ve sosyal medya aracılığıyla yapılıyor. Seminerlere isteyen herkes ücretsiz olarak katılabiliyor.

7'den 70'e herkes için kütüphane
Bayraklı'da teknolojik alt yapıları yenilenen kütüphanelerin sadece öğrenciler değil 7'den 70'e herkesin kullanmasını istediklerini belirten Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, "Her mahallemizde bir kütüphane açma hedefimize adım adım ilerliyoruz. 23 mahallemizin 15'inde kütüphane açtık. Hacettepe Üniversitesi ile yaptığımız işbirliği sayesinde vatandaşlarımızı bilinçlendirmeye yönelik online seminerler düzenlenmeye başladı. Seminerler her geçen daha fazla ilgi görüyor. Kütüphanelerimizden tüm yaş gruplarından vatandaşlarımızın yararlanması bizleri mutlu ediyor" dedi.
(CA)

31.01.2017 10:29:07 TSI
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