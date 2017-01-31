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YEREL HABERLER  / ADANA HABERLERİ
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Erol: "Üzerimize düşen görevi layıkıyla yapalım"

31 Ocak 2017 Salı, 10:25
Erol: "Üzerimize düşen görevi layıkıyla yapalım"
Erol: "Üzerimize düşen görevi layıkıyla yapalım"

(Fotoğraflı)

ADANA (İHA) - Adana Orman Bölge Müdürlüğü, merkez ve taşra birimleriyle istişare toplantılarına başladı.
Orman Bölge Müdürü İsmet Erol, teknik ve idari şube müdürleriyle birlikte işletmeleri ziyaret ederek hem 2016 yılı faaliyet sonuçlarını hem de devam eden 2017 yılı programlarını masaya yatırdı. İlk istişare toplantılarını geçen hafta içinde Saimbeyli, Pozantı ve Adana'da yapan Erol, alınan başarılı sonuçların memnuniyet verici olduğunu ifade ederken aynı zamanda bazı aksama ve yetersizliklerden kaynaklanan sorunlara dikkat çekti.
İşletme müdürlüklerinin toplantı salonlarında ayrı ayrı gerçekleştirilen istişarelerde, önce tüm personel ile bir araya gelen Erol ve beraberindeki şube müdürleri, işletmenin teknik kadrosuyla yıllık program detaylarına girerek mevcut bütçe imkanları çerçevesinde ve tasarruf tedbirlerine uygun hareketle en başarılı sonuçların alınacağı 2017 hedeflerini belirledi. Erol, "Kişiler ve makamlar önemli değil herkes bizim için çok değerlidir. Görev anında ve yerinde ağırlığımızı bilelim, halkla devamlı ve iyi ilişkiler içinde olalım, devlet hizmeti önceliklidir üzerimize düşen görevleri layıkıyla yapalım, aksi takdirde hem kendimiz hem de devletimiz zarar görür" dedi.
Ayrıca sosyal medya kullanımına dair bilgi güvenliği ve gizliliği prensiplerine mutlaka riayet edilmesini istedi. İşletme karlılığını artırmak için tasarruf tedbirlerine uyarak daha verimli ve daha az masraflı çalışmanın önemine de dikkat çeken Adana Orman Bölge Müdürü İsmet Erol, işletme müdürlerinin sunumlarında ileri sürdükleri bazı sorunların çözümlerine dair bir takım önerilerde bulundu.
(ELF-Y)

31.01.2017 10:29:10 TSI
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