AFAD'dan "Temel afet bilinci ve yangın" eğitimi
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VAN (İHA) - Van İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekipleri tarafından Dost Kapısı Derneği üye ve öğrencilerine, "Temel afet bilinci ve yangın" konularında eğitim verildi.
AFAD Müdürlüğü ekipleri tarafından İpekyolu ilçesinde bulunan Dost Kapısı Derneği üye ve öğrencilerine; Afete hazır Türkiye bilinçlendirme ve eğitim seferberliği (AHATES) kapsamında; "Temel afet bilinci ve yangın" konularında eğitim verildi. Bilgilendirme toplantısın ardından ekipler, yangın söndürme tatbikatı gerçekleştirdi.
(EKİP-ŞAK-Y)
31.01.2017 10:33:47 TSI
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