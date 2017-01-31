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YEREL HABERLER  / DİYARBAKIR HABERLERİ
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Şanlıurfa'nın yeni nüfusu açıklandı

31 Ocak 2017 Salı, 10:29
Şanlıurfa'nın yeni nüfusu açıklandı

Servan Alacabey
DİYARBAKIR (İHA) - Şanlıurfa'nın nüfusu 31 Aralık 2016 itibariyle bir milyon 940 bin 627 oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Diyarbakır Bölge Müdürlüğünden alınan, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) 31 Aralık 2016 tarihli verilerine göre Şanlıurfa'nın nüfusu bir milyon 940 bin 627 oldu. Şanlıurfa'nın nüfusunun 976 bin 938'ini erkekler, 963 bin 689'unu kadınlar oluşturdu. Şanlıurfa'nın yıllık nüfus artış hızı 2014-2015 yıllarında binde 25'ten, 2015-2016 yıllarında binde 25,2'ye yükseldi. Bir kilometrekareye düşen kişi sayısını ifade eden nüfus yoğunluğu ise Türkiye'de 104 kişi, Şanlıurfa'da 103 kişi olarak hesaplandı.

İlçelere göre nüfus
Şanlıurfa'nın en büyük ilçesi 372 bin 134 ile Eyyübiye oldu. Eyyübiye'yi 369 bin 82 ile Haliliye, 250 bin 100 ile Siverek izledi. Diğer ilçe nüfusları ise şöyle: Akçakale 105 bin 132, Birecik 93 bin 668, Bozova 54 bin 641, Ceylanpınar 84 bin 727, Halfeti 38 bin 294, Hilvan 44 bin 562, Suruç 102 bin 356, Viranşehir 189 bin 174, Harran 83 bin 72, Karaköprü 153 bin 685.
(SA-MP-Y)

31.01.2017 10:31:29 TSI
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