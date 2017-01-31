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Manisalı miniklerin sömestr eğlencesi



(Fotoğraflı)



MANİSA (İHA) - Manisa Forum Magnesia Alışveriş Merkezi, hazırladığı bir birbirinden eğlenceli etkinliklerle minik öğrencilere unutulmaz bir sömestr yaşattı.

Manisa Forum Magnesia Alışveriş Merkezi, sömestr tatiline giren miniklere bir birinden eğlenceli sömestr etkinliği hazırladı. 5 Şubat'a kadar sürecek etkinliklerle minikler unutulmaz bir deneyim yaşayacak. Minikler düzenlenecek etkinliklerde mini kulüp, mini disko, yüz boyama, sosis balondan şekiller ve Mascot Rock Grubu, 14.00 - 18.00 saatleri arasında eğlence dolu anlar yaşatıyor.

Ayrıca minikler için Köstebekgiller'in sevilen karakterleri Boyo, Süslü ve Kösteban ise 2-3-4-5 Şubat tarihlerinde 14.00 - 19.00 saatleri arasında alışveriş merkezi ziyaretçileri için özel gösterim gerçekleştirecek.

(AY-Y)



31.01.2017 10:41:01 TSI

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