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Yılın en büyük deve güreşi, 5 Şubat'ta Biga'da

31 Ocak 2017 Salı, 10:37
Yılın en büyük deve güreşi, 5 Şubat'ta Biga'da
Yılın en büyük deve güreşi, 5 Şubat'ta Biga'da

(Fotoğraflı)

Safiye Tarı
ÇANAKKALE (İHA) - Çanakkale'nin Biga ilçesinde, Devecilik Kültür ve Deve Güreşleri Federasyonu 2016-2017 deve güreşi sezonu takvimine de giren yılın en büyük deve güreşi gerçekleşecek.
Ege, Akdeniz ve Marmara bölgesinin en önemli organizasyonları arasında yer alan ve her çatımın binlerce kişi tarafından izlendiği deve güreşi sezonu 20 Kasım'da Karpuzlu ve Güllübahçe deve güreşleri ile başladı. 2016-2017 güreş takvimi, 26 Mart'ta Karapınar ve Yazıdere'de yapılacak müsabakalarla sona erecek. Sezonla birlikte deveciler de sabah akşam ciddi bir antrenman süreci yaşadı.
Toplam 60 çift devenin yer alacağı güreşler, 5 Şubat Pazar günü saat 10:30'da Çınarlık Mevkii'nde başlayacak. 4 Şubat Cumartesi günü saat 12:00-14:00 arası kısa bir şehir turunun ardından saat 14:00'te Deve Güzellik Yarışması yapılacak. Bu yıl güreşler,'Tek Teke Bağ Bağa Çatal Kapana Güreşecekler' sloganıyla gerçekleşecek.
Bodrum'dan Kanka Gelidonya, Çavdarlı Mustafa, Goca Bodrumlu Tunahan, Al yazmalım Karamba, Germencik'ten Karapınar, Salihli'den Çakır, Bozlar'dan Hanlar, Sarayköy'den Sıla/Serra/ Siyo, Turgutlu'dan Efsane Efe, Parsodan Vabis 1-2-3 gibi ünlü develer Biga Çınarlık Mevkii'nde olacak.
Kupa eşleşmeleri ise şöyle olacak:
Bodrum'dan Kanka Gelidonya ve Vabis ( Biga Belediye Başkanlığı)
Çakır ve Son Yeniçeri ( Biga Kaymakamlığı )
Karapınar ve Çakır Mercan ( CHP İlçe Başkanlığı )
Karadağlı ve Arap Şimşek (Biga TSO)
Kocabigalı ve Al Yazmalım (Tertip Komitesi )
Bigadan Yörükoğlu 17 - Ağla Umut (Biga Esnaf ve Sanatkarlar Odası)
Çılgın Deniz ve Eymen Efe (Şehit Uzman Onbaşı Ulaş Açıkgöz)
(GD)

31.01.2017 10:42:23 TSI
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