Kaymakamı Uçar'dan şehit Araz'ın ailesine ziyaret
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VAN (İHA) - Van merkez Tuşba Kaymakamı Meral Uçar'dan şehit Araz'ın ailesine ziyaret.
Tuşba Kaymakamı Meral Uçar, beraberinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Ubeydullah Arvas ile birlikte şehit ailesini ziyaret ettiler. Silopi ilinde karakolda nöbet tutarken roketatarlı saldırı sonucu şehit düşen Piyade Er Abdulhalık Araz'ın ailesini ziyaret eden Kaymakam Uçar, devletin tüm imkanları ile şehit ailelerinin yanında olduğunu ifade etti.
(EKİP-ŞAK-Y)
31.01.2017 10:43:44 TSI
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