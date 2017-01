YEREL HABERLER / BİLECİK HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. "Faaliyet bilgilendirme" toplantısı

Fatma Savaş İnal

BİLECİK (İHA) - Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, her pazartesi günü tekrarlanan ve tüm müdürlükleri kapsayan, "Faaliyet bilgilendirme" toplantısına katıldı.

Birim müdürlükleri tarafından geçtiğimiz yılların verileri ile birlikte yapılan sunumları dinleyen Başkan Bakıcı; "Her geçen yıl hizmetlerimizin üzerine yenilerini ekleyerek arttırmalıyız" dedi ve belediye faaliyetlerinin son derece özverili ve sosyal belediyecilik çerçevesinde yapılması gerektiğini belirtti. Bu haftaki toplantıda; İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, ARGE Müdürlüğü, İşletme ve İştirakler Müdürlüğü, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından yapılan bilgilendirmede Başkan Bakıcı, sunumlar doğrultusunda gerekli notlar aldı. Toplantı ile ilgili bir değerlendirme yapan Başkan Bakıcı "İmar Müdürlüğümüz , Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüz ve İşletme İştirakler Müdürlüğümüz 2016 yılı faaliyet raporlarını dinledik. İmar Müdürlüğümüz 2016 yılında 274 yapı ruhsatı vermiş, yeni hastane alanı kapsamında ise 2 milyon 510 bin TL kamulaştırma ücreti ödemiştir. İşletme ve İştirakler Müdürlüğümüz cenazeler, dernekler ve kurumlar olmak üzere 708 kez vatandaşlarımıza ulaşım imkanı sağlamıştır. Fırınımız 136 bin 219 adet üretilen ekmeği ihtiyaç sahiplerine dağıtmıştır. Engellilere tahsis etmiş olduğumuz araç 2016 yılında 43 bin 107 kilometre yol alarak engellilerimizin derdine derman oldu. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüz 2016 yılında 10 bin çocuğumuzu çocuk sinemalarıyla, 11 bin 200 vatandaşımızı tiyatroyla, 4 bin14 vatandaşımızı Hızlı Tren ile Hz.Mevlana Şehri Konya'yla buluşturdu. Yaz ve Kış Spor Okullarımızda toplam 12 branşta 3000 öğrencimiz spor eğitimi aldı. Ramazan Ayında 9 Mahallemizde iftar sofrası ve İftar Çadırımız olmak üzere toplam 36000 hemşehrimiz ile soframızı paylaştık. Sosyal işlerde ise ihtiyaç sahibi 131 aileye ekmek, 500 aileye gıda, 300 aileye 150 ton kömür dağıtımı yaptık. 750 ihtiyaç sahibi çocuğa giyim yardımı, 330 ihtiyaç sahibi çocuğumuza kırtasiye yardımı, 3278 vatandaşımıza ise giyim evinden kıyafet yardımı yaptık. Güçlü Bozüyük için çalışıyoruz" dedi.

Yapılan sunumların ardından müdürlere çalışmalarında kolaylıklar dileyen Başkan Bakıcı, toplantı sonunda Başkan Yardımcıları ve Danışmanları ile birlikte toplantıyı ayrıntılı olarak değerlendirdi.

31.01.2017 10:44:23 TSI

