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Kaymakam Kılınçkaya'dan gazi ve şehit ailelerine ziyaret

31 Ocak 2017 Salı, 10:39
Kaymakam Kılınçkaya'dan gazi ve şehit ailelerine ziyaret
Kaymakam Kılınçkaya'dan gazi ve şehit ailelerine ziyaret

(Fotoğraflı)

Ferit Savaş
HATAY (İHA) - Hatay'ın Payas İlçe Kaymakamı Hakan Kılınçkaya, gazi ve şehit ailelerini ziyaret etti.
Kaymakam Kılınçkaya, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Payas Temsilciliği'ni ziyaretinin ardından ilçedeki şehit ailelerini ziyaret etti. Kılınçkaya, ziyaretinde gaziler ve şehit aileleri ile sohbet etti. Kılınçkaya, "Şehitlerimiz ve gazilerimiz için ne yapsak azdır. Onların sayesinde vatan topraklarında huzurlu bir şekilde yaşamaya devam ediyoruz. Allah şehitlerimizin mekanlarını cennet etsin, gazilerimize de sonsuza kadar minnettarız" dedi.
Türkiye Muharip Gaziler Derneği Payas Temsilcisi Mehmet Dönmez ise gazi ve şehit ailelerinin maddi destekten çok manevi desteğe ihtiyaç duyduklarını, yılda bir kere değil daha fazla hatırlanmak istediklerini belirtti.
(FRT-ELF-Y)

31.01.2017 10:44:31 TSI
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