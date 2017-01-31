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YEREL HABERLER  / KÜTAHYA HABERLERİ
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Kütahyaspor yönetimi, Vali ve Belediye Başkanı'nı ziyaret etti

31 Ocak 2017 Salı, 10:40
Kütahyaspor yönetimi, Vali ve Belediye Başkanı'nı ziyaret etti
Kütahyaspor yönetimi, Vali ve Belediye Başkanı'nı ziyaret etti

(Fotoğraflı)

Hüseyin Efe
KÜTAHYA (İHA) - Vali Ahmet Hamdi Nayir ve Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, olağan genel kurulu sonucu belirlenen Kütahyaspor'un yeni yönetim kurulunu kabul etti.
Vali Nayir'in makamındaki ziyarette Kütahyaspor Kulübü Başkanı Ramazan Yıldırım ile yeni yönetim kurulu üyeleri yer aldı.
Ziyaretten memnuniyet duyduğunu ifade eden Vali Ahmet Hamdi Nayir, yeni yönetime başarılar dileyerek, "Kütahyaspor'un başarısı Kütahya'nın başarısı olacaktır" dedi.
Kabullerinden dolayı Vali Nayir'e teşekkür eden Kütahyaspor Kulübü Başkanı Ramazan Yıldırım günün anısına Vali Ahmet Hamdi Nayir'e adının yazılı olduğu Kütahyaspor forması takdim etti.
Başkan Yıldırım ve yönetim kurulu üyeleri daha sonra Belediye başkanı kamil Saraçoğlu'nu ziyaret etti. Yıldırım, Başkan Saraçoğlu'nun adının yazılı olduğunu Kütahyaspor forması hediye etti. (EFE)

31.01.2017 10:44:41 TSI
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