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YEREL HABERLER  / KİLİS HABERLERİ
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Yaban Hayvanlarına yem bırakıldı

31 Ocak 2017 Salı, 10:40
Yaban Hayvanlarına yem bırakıldı
Yaban Hayvanlarına yem bırakıldı

(Fotoğraflı)

Mehmet Ali Dağ
KİLİS (İHA) - Doğa Koruma ve Milli Parklar Kilis Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından avlakları yemleme çalışmaları sürüyor.
Kilis Şube Müdürlüğü tarafından yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı. Kar ve havaların soğuk gitmesi nedeniyle avlakları yemleme çalışmaları sürüyor. Doğa Koruma ve Milli Parklar Kilis Şube Müdürlüğü tarafından kar ve yağışın etkili oldukları yerlerde doğaya buğday bırakıldı. Avlakların yemleme çalışmaları Şubat ve Mart aylarında devam edeceği bildirildi.
(MAD-SD-Y)

31.01.2017 10:44:44 TSI
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