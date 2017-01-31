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Grup Gündoğarken Karşıyakalılarla buluştu



(Fotoğraflı)



İZMİR (İHA) - Karşıyaka Belediyesi, Türk Müziğinde önemli bir yeri olan Grup Gündoğarken'i sevenleriyle buluşturdu. Hikmet Şimşek Sanat Merkezi'nde gerçekleşen konser, müzikseverlerden büyük ilgi gördü. Salonu tamamen dolduran izleyiciler, gece boyunca şarkılara eşlik etti, sanatçılara sevgi gösterilerinde bulundu.



Müzik yaşamlarına 1980'li yıllarda başlayan Grup Gündoğarken, geçmişten günümüze dillerden düşmeyen şarkılarıyla Karşıyakalılarla buluştu. Unutulmaz eserlerini seslendiren grup üyeleri, yaklaşık 2 saat sahnede kaldı. Yüzlerce Karşıyakalı ve İzmirli de sevilen müzik grubunu yalnız bırakmadı, şarkılara eşlik etti. Sergiledikleri sahne performansı ile gönüllerde bir kez daha taht kuran sanatçılar, alkış yağmuruna tutuldu. Grup Gündoğarken, en güzel sürprizi ise gecenin sonuna bıraktı. Konseri İzmir Marşı ile bitiren grup üyeleri dakikalarca ayakta alkışlandı.

(CA)



31.01.2017 10:44:57 TSI

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