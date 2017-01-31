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KTO Başkan Yardımcısı Hasnalçacı, TOBB'da Akreditasyon Kurul Toplantısına Katıldı



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KAYSERİ (İHA) - Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Celal Hasnalçacı, Ankara'da Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nde gerçekleştirilen Akreditasyon Kurul toplantısına katıldı.

TOBB tarafından yürütülen Oda/Borsa Akreditasyon Sistemi çalışmalarından sorumlu olan Akreditasyon Kurulu, TOBB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Halim Mete başkanlığında toplandı.

Toplantıya ilişkin açıklamada bulunan Hasnalçacı, geçtiğimiz aylarda gerçekleştirilen denetimden büyük bir başarı ile çıkan Kayseri Ticaret Odası'nın akreditasyon konusundaki başarısının toplantıda gündeme geldiğini belirtti.

KTO'nun başarısının TOBB'daki yansımalarından büyük mutluluk duyduklarını ifade eden Hasnalçacı, Kayseri Ticaret Odası olarak 5 yıldızlı hizmet veren odalar arasında en yüksek puana sahip oda konumunda olduklarını ve üyelere sunulan hizmette kaliteye büyük önem verdiklerini söyledi.

Hasnalçacı yapılan toplantıda, 2016 yılı içerisinde gerçekleştirilen, 12. Dönem Oda/Borsaların Belgelendirme Denetimleri ile 4.-6. ve 9. Dönem Oda/Borsaların Belge Yenileme Denetimlerine ilişkin sonuç raporlarının değerlendirildiğini ve Oda/Borsaların akreditasyonları hakkında karara varıldığını kaydetti.

Toplantıda ayrıca, 13. Dönem Akreditasyon Sürecinde yer alan 28 Oda/Borsanın da eğitim çalışmalarına başlanılması yönünde karar alındı.

Akreditasyon Kurulu toplantısına katılan üyeler ise şu şekilde:

TOBB Başkan Yardımcısı Halim Mete (Başkan), Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Yrd. Celal Hasnalçacı, Burdur Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Başar, Kızıltepe Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Şahin, Muş Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Cengiz, Ankara Ticaret Borsası Genel Sekreteri Eyüp Şenol Ömeroğlu, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreteri Süleyman Karabük, Uşak Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreteri Caner Urhan, Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreteri İbrahim Karagöz ve TOBB Reel Sektör ARGE ve Uygulama Dairesi Başkanı O. Fatih Soysal.

(AÖ-Y)



31.01.2017 10:49:07 TSI

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