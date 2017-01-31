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Ani görme kaybına dikkat

31 Ocak 2017 Salı, 10:47
Ani görme kaybına dikkat
Ani görme kaybına dikkat

(Fotoğraflı)

İSTANBUL (İHA) - Göz hastalıkları içinde acil olanları sıralandığında ani görme kayıplarının en özel yere sahip olduğunu belirten Op. Dr. Şeyda Atabay, ani görme kaybı geç tedavi edildiğinde ciddi sorunların ortaya çıkabileceğini söyledi.
Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Şeyda Atabay, normal bir gözde ani görme kaybının pek çok nedene bağlı gelişebildiğini söyledi. Bu sebepler içinde damarsal problemlerin özellikle göze gelen kanın taşındığı arter tıkanıklıklarının başlıcası olduğunu dile getiren Op. Dr. Atabay, "Çok sık olarak karşılaşılmasa da dakikalar içinde tedavi edilmesi gerekliliği ile özel öneme sahiptir. Genelde kalp ve damar hastalıkları olan kişilerde sık olarak rastlanılan bu durum gözün retina tabakalarını besleyen damarın bir pıhtı ile tıkanması neticesinde göz retina tabakasında iskemi ve sonrasında doku ölümü ve ciddi görme kayıpları meydana getirmektedir. Dakikalar içinde damarın yeniden açılması mümkün olursa sekelsiz iyileşme sağlanabilmektedir. Bu durumdan daha sıklıkla görülen ancak çoğunlukla lokalize olarak karşılaştığımız diğer bir damar tıkanması durumu retina ven tıkanıklıklarıdır. Bu gibi durumlarda hastalarımızın göz arkası retina tabakalarında yaygın kanama sonucu görme bozuklukları meydana gelmektedir" dedi.
Takip ve tedavi ile sorunun çoğunlukla düzeldiğini kaydeden Op. Dr. Atabay "Bu hastalarımızda kalp damar sistemi kontrolleri, hipertansiyon açısından takip, boyun arter tıkanıklıkları açısından inceleme önermekle birlikte günde 1 kere alacakları kan sulandırıcı haplar sayesinde koruyucu önlemler alabilmekteyiz. Ani görme kaybı yapan diğer nedenler içinde akut vitre kanamalarını sayabilmekteyiz. Çoğunlukla diyabet hastalarında bazen ise hipertansiyon hastalarında gözlediğimiz bu durum retina damarlarından birisinin kanaması ve vitre denilen göz içi jel tabakasına kan birikmesi ile oluşmaktadır" açıklamasında bulundu.

"Hastalık cerrahi operasyon ile düzeltilebilmektedir"
Op. Dr. Atabay, "Aslında ani olmayan, hastanın farketmesi saatler veya günler alabilen ancak hastalığın görme merkezine ilerlemesi ile ani görme kaybı olarak hissedilen diğer bir durum ise retina dekolmanıdır. Bu göz probleminde göz retina tabakalarının çok farklı sebeplerle yırtılması, birbirinden ayrılması ile görme bozulmaktadır. Ancak burada problem görme merkezi olarak adlandırılan makula bölgesine ilelemeden hastalarımız hastalığı farkedememeleridir. Dikkatli hastalarımızda sorun makulaya ilerlemeden yakalanan hastalık cerrahi operasyon ile düzeltilebilmektedir" ifadelerini kullandı.
Travma neticesinde göz içi kanamalarının, göz perforasyon yaralanmalarının da ani görme kayıplarına neden olabildiğini ifade eden Op. Dr. Atabay, "Bazen ise ani görme kayıpları göz dışı nedenlerle ortaya çıkabilmektedir. Sorun optik sinir yollarında olabildiği gibi beyin görme korteksinde de olabilmektedir. Beyin içi damarsal sorunlara bağlı olarak da görülebilen bu duruma kapsamlı araştırmalar ile tanı konulabilmektedir. Metil alkol zehirlenmesi olarak da bilinen sahte alkol içilmesi ile olan zehirlenmelerinde de geri dönüşü olmayan ani görme kayıpları olabilmektedir" dedi.
(ÖB-ÖB-MK-Y)

31.01.2017 10:51:53 TSI
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