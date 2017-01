YEREL HABERLER / KAYSERİ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Kocasinan Belediyesi 'Okul Temizlik Hijyen Ekibi' ile okulları temizliyor

KAYSERİ (İHA) - Sosyal belediyecilik alanında Türkiye'ye örnek olacak projeleri hayata geçiren Kocasinan Belediyesi'nin 'Sağlığınız bizim için önemli' sloganı ile başlattığı okullarda hijyenik temizlik çalışmaları ilçe genelinde tüm okullarda aralıksız sürüyor. Kayseri'de bir ilk olan 'Okul Temizlik Hijyen Ekibi' uygulamasını dönem başında başlatan Kocasinan Belediyesi tarafından okullarda her gün titiz bir temizliğin yanı sıra hafta da bir de Dünya Sağlık Örgütü'nün onayladığı yeni nesil U.L.V. ilaçlama sistemiyle dezenfekte çalışması yapılıyor. Temizlik çalışmasıyla özellikle mikroorganizmaları ve salgın hastalıkların yayılmasını önleyen ekipler; öğrencilerin, eğitim öğretim yılının 2. dönemine sağlıkla başlamasını hedefliyor.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 'Okul Temizlik Hijyen Ekibi' projesiyle Kayseri'de yine bir ilki gerçekleştirdiklerini hatırlatarak, "Özellikle daha sağlıklı bir nesil yetiştirilmesi için elimizden gelen her türlü gayretin içerisindeyiz. Bu kapsamda 2016-2017 eğitim öğretim yılı açılışında başlattığımız 'Okul Temizlik Hijyen ekibi' projesiyle, okullarda fiziki temizliğin yanında mekanların hijyenik temizliğini de yaptırarak dezenfekte ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar, sözlerinin devamında 'Okul Temizlik Hijyen Ekibi' uygulaması hakkında detaylı olarak şu bilgileri verdi: "Kocasinan sınırları içerisinde bulunan toplam 43 ilköğretim okulunun her gün lavabo ve tuvaletleri gibi sıhhi mekan temizliklerini, 3 farklı ekip gerçekleştiriyor. Ekipler, haftada bir de mikroorganizmalara karşı hijyen temizliği yapıyorlar. Her bir ekipte 4 farklı kişi temizlik hizmeti veriyor. Bununla birlikte ekiplerin başında bulunan, konularında uzman biyolog, ziraat mühendisi ve sağlıkçılar da denetim yapıyor. Ayrıca Dünya Sağlık Örgütü, Sağlık Bakanlığı ile Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından akreditasyonu ve sertifikası yapılmış olan ürünlerle hizmet sunuyoruz. Temizlik çalışmaları sayesinde çocuklara enfeksiyondan kaynaklanan hastalıklarda bir azalma olduğunu da gözlemledik. Çocuklarımıza daha sağlıklı ortam sunarak, vatanını, milletini seven, milli ve manevi değerlerine sahip çıkan nesiller oluşmasını sağlayacağız."

Başkan Çolakbayrakdar "Daha sağlıklı nesiller için çalışmaya devam edeceğiz" diyerek sözlerini noktaladı.

Mehmet Sepici 60.Yıl Cumhuriyet İlkokulu Okul Müdürü Murat Yıldız ise Kocasinan Belediyesi'nin yapmış olduğu temizlik hizmetinin mükemmel olduğunu niteleyerek, "Okulumuzun belirli günlerinde hem temizlik çalışmaları yapılıyor hem de çeşitli mikroorganizmalara karşı ilaçlama çalışması yapıyor. İdareciler olarak bizler çok memnunuz ve mutluyuz. Yapılan hizmetten öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve ailelerimiz çok memnun. Hizmetlerinden dolayı Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar'a ve Kocasinan Belediyesine teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

31.01.2017 10:52:16 TSI

