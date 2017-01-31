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YEREL HABERLER  / ANTALYA HABERLERİ
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Antalya en kalabalık 5'inci il oldu

31 Ocak 2017 Salı, 10:47
Antalya en kalabalık 5'inci il oldu
- Antalya'da 2016 yılında nüfus 2 milyon 328 bin kişi olarak belirlendi
- Antalya'nın nüfusu 2016'da yüzde 1,75 arttı

ANTALYA (İHA) - Türkiye İstatistik Kurumu(TÜİK), Türkiye'nin 2016 nüfusunu 31 Aralık 2016 itibarıyla 79 milyon 814 bin 871 kişi olarak açıkladı. TÜİK verilerine göre Antalya'nın nüfusu 2 milyon 328 bin 555 olarak açıklandı.
TÜİK, 2016 Yılının Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi'ne göre nüfusu açıkladı. Türkiye'nin 31 Aralık 2016 itibarıyla nüfusu 79 milyon 814 bin 871 kişi olarak belirlendi. Antalya, 2 milyon 328 bin 555 kişilik nüfusuyla İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa'dan sonra 5'inci sırada yer aldı.
"İstanbul birinci, Antalya 5'inci"
Türkiye'de ikamet eden nüfus 2016 yılında, bir önceki yıla göre 1 milyon 73 bin 818 kişi artarken, erkek nüfus 40 milyon 43 bin 650 kişi, kadın nüfus da 39 milyon 771 bin 221 kişi oldu. Toplam nüfusun yüzde 50,2'sini erkekler, yüzde 49,8'ini kadınlar oluşturdu. Türkiye nüfusunun yüzde 18,5'inin ikamet ettiği İstanbul, 14 milyon 804 bin 116 kişi ile en çok nüfusa sahip olan il oldu. İstanbul'u 5 milyon 346 bin 518 kişi ile Ankara, 4 milyon 223 bin 545 kişi ile İzmir, 2 milyon 901 bin 396 kişi ile Bursa ve 2 milyon 328 bin 555 kişi ile Antalya takip etti. Tunceli ise 82 bin 193 kişi ile en az nüfusa sahip olan il oldu.
"Antalya'nın nüfusu yüzde 1,75 arttı"
Antalya 2016 yılında 2 milyon 328 bin 555 nüfus ile İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa illerinden sonra 5'inci sırada yer alırken, Antalya'da ikamet eden nüfus 2016 yılında, bir önceki yıla göre 40 bin 99 kişi arttı. 2015 yılına göre 2016 yılında Antalya'da ikamet eden nüfus yüzde 1,75 oranında artış göstererek il sıralamasında 22'nci sırada yer aldı.
"Isparta il sıralamasında 45'inci"
2016 yılında 427 bin 324 nüfus ile il sıralamasında 45'inci sırada yer alan Isparta'da ikamet eden nüfus, 2016 yılında, bir önceki yıla göre 5 bin 558 kişi arttı. 2015 yılına göre 2016 yılında Isparta'da ikamet eden nüfus yüzde 1,32 oranında artış göstererek il sıralamasında 41'inci sırada yer aldı.
"Burdur'da artış yüzde 1,19"
2016 yılında nüfus artışı yüzde 1,19 olan Burdur ise 261 bin 401 kişiyle il sıralamasında 65'inci sırada yer aldı. Burdur'da ikamet eden nüfus 2016 yılında, bir önceki yıla göre 3 bin 062 kişi artarken, 2015 yılına göre 2016 yılında Burdur'da ikamet eden nüfus yüzde 1,19 oranında artış gösterdi. Burdur, il sıralamasında 48'inci sırada yer aldı.
(AA-

31.01.2017 10:52:17 TSI
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