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Viranşehir kar yağışı etkili oluyor

31 Ocak 2017 Salı, 10:47
Viranşehir kar yağışı etkili oluyor
Viranşehir kar yağışı etkili oluyor

(Fotoğraflı)

Enver Zencirci
ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde yılın ilk karı yağıyor. Etkili olan yağış nedeniyle ekipler alarma geçkti.
Viranşehir ilçesinde geceden itibaren kar yağışı başladı. Karacadağ'a yakın olan yüksek bölgelerde kar kalınlığı 20 santimetreyi bulurken, yağış ve etkili olan tipi, kart temizleme çalışması yürüten ekiplerin zor anlar yaşamasına neden oluyor. İlçe merkezi de beyaza bürünürken, park ve bahçelerde güzel görüntüler oluştu. Ekipler, etkili olan yağış nedeniyle Viranşehir-Diyarbakır karayolu ve ilçe caddelerinde sürekli kar temizleme çalışması yürütüyor..
Kar yağışına çiftçiler sevindi
Kurak geçen yaz mevsimin ardından etkili olan kar yağışına ilçede en çok çiftçiler sevindi. Yağışın bereket olduğunu dile getiren çiftçilerden Ramazan Çakmak, "İlçede uzun süredir, yağmur bile yağmıyordu. Bu yıl kar etkili oluyor. Kar ve yağmur bizim için berekettir. Kar yağışı nedeniyle arazilerimizde bu yıl verim yüksek olur inşallah. Bu yılki kar yağışı önceki yıllara göre kıyaslanmayacak kadar fazla oluyor" dedi.
(EZ-SD-Y)

31.01.2017 10:52:28 TSI
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