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İzmir'in nüfusu açıklandı

31 Ocak 2017 Salı, 10:49
İzmir'in nüfusu açıklandı
- En fazla nüfusa sahip üçüncü il İzmir
- Nüfus artış hızı geriledi
- Nüfusu en yüksek ilçe Buca

İZMİR (İHA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) İzmir Bölge Müdürlüğü; Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçlarına göre Türkiye nüfusunun yüzde 5,3'ünün ikamet ettiği İzmir'in, 4 milyon 223 bin 545 kişi ile en çok nüfusa sahip olan üçüncü il olduğunu açıkladı.

TÜİK tarafından, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçları açıklandı. Türkiye nüfusu 31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla 79 milyon 814 bin 871 kişi oldu. Türkiye'de ikamet eden nüfus 2016 yılında, bir önceki yıla göre 1 milyon 73 bin 818 kişi arttı. Erkek nüfus 40 milyon 43 bin 650 kişi olurken, kadın nüfus 39 milyon 771 bin 221 kişi oldu. Buna göre toplam nüfusun yüzde 50,2'sini erkekler, yüzde 49,8'ini ise kadınlar oluşturdu. Türkiye nüfusunun yüzde 5,3'ünün ikamet ettiği İzmir, 4 milyon 223 bin 545 kişi ile en çok nüfusa sahip olan üçüncü il oldu. İzmir nüfusu 2015 yılına göre 55 bin 130 kişi arttı.

İzmir'de nüfus artış hızı geriledi
TÜİK İzmir Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre İzmir'de 2015 yılında binde 13,4 olan yıllık nüfus artış hızı 2016 yılında binde 13,1'e geriledi. Erkek nüfusun oranı yüzde 49,8 ile 2 milyon 104 bin 632 kişi, kadın nüfusun oranı ise yüzde 50,2 ile 2 milyon 118 bin 913 kişi olarak gerçekleşti.

Nüfusu en yüksek ilçe Buca
İzmir'de 2015 yılında 35,3 olan ortanca yaş, 2016 yılında önceki yıla göre artarak 35,7'ye yükseldi. İzmir'de nüfusu en yüksek ilçeler ise 482 bin 337 ile Buca olurken, Buca'yı 480 bin 253 ile Karabağlar, 438 bin 549 ile Bornova izledi. Nüfusu en düşük ilçe ise 9 bin 575 ile Karaburun oldu.

İzmir nüfus yoğunluğu en fazla olan üçüncü il
Nüfus yoğunluğu olarak ifade edilen "bir kilometrekareye düşen kişi sayısı", Türkiye genelinde 2015 yılına göre 2 kişi artarak 104 kişi oldu. İstanbul, kilometrekareye düşen 2 bin 849 kişi ile nüfus yoğunluğunun en yüksek olduğu il oldu. Bunu sırasıyla; 507 kişi ile Kocaeli, 352 kişi ile İzmir ve 290 kişi ile Gaziantep takip etti. Nüfus yoğunluğu en az olan il ise bir önceki yılda olduğu gibi, kilometrekareye düşen 11 kişi ile Tunceli oldu.
(CA)

31.01.2017 10:54:01 TSI
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