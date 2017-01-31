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Kocasinan'da ruhu dinlendiren kursa büyük ilgi



(Fotoğraflı)



KAYSERİ (İHA) - Kocasinan Belediyesi, eğitim, kültür, sosyal ve sanat hizmetlerine hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda Kocasinan Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren semt konaklarında açılan ney kursuna, vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.

Mesleki kursların yanı sıra kültürel ve sanatsal kurslara da büyük önem verdiklerini belirten Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, "Vatandaşlarımızın sosyal, kültürel, mesleki ve eğitimsel açıdan daha iyi donanımlı ve meslek sahibi olmaları için farklı branşlarda kurslar açıyoruz. Diğer kurslarımızdan farklı olarak Türk sanat ve tasavvuf müziklerinin vazgeçilmezi olan üflemeli çalgılar grubundan ney kursunu açtık. Kursumuza kayıtların başladığı günden bu yana hemşerilerimin ilgisi bizleri çok mutlu etti. Kursiyerler, ney kursuyla hem eğlenerek öğreniyor hem de sosyalleşerek keyifli zaman geçiriyorlar" ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar, 'Yeni Kocasinan' için sosyal, kültürel ve sanatsal çalışmaları artırarak devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Neyin büyüleyici sesi ile yer yer manevi hazzın yaşandığı kursta, ney enstrümanının temel ses teknikleri, oturuş ve tutuşa yönelik çalışmalar, nota bilgilerine göre çalabilme, makam ve makamlara göre usul ve teknikleri gibi inceliklerini kursiyerler, öğrenme şansı buluyor.

Kursiyerler, ney çalarken huzur bulduklarını ifade ederek, Kocasinan Belediyesi'nin hizmetlerinden dolayı Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar'a teşekkür etti.

(AÖ-Y)



31.01.2017 10:54:13 TSI

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