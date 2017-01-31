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Hakkari'de 8 köy ile 36 mezra yolu ulaşıma kapandı

31 Ocak 2017 Salı, 10:50
Hakkari'de 8 köy ile 36 mezra yolu ulaşıma kapandı
Hakkari'de 8 köy ile 36 mezra yolu ulaşıma kapandı

(Fotoğraflı)

Feyzullah Taş
HAKKARİ (İHA) - Hakkari'de kar yağışı nedeniyle kapanan 8 köy ve 36 mezra yolunun yeniden ulaşıma açılması için çalışmalar devam ediyor.
Hakkari Valiliği İl Özel İdaresi yetkilileri, bir haftalık çalışma sonucunda yüzlerce köy ve mezra yolunu yeniden ulaşıma açtıklarını belirterek, halen kapalı olan 8 köy ve 36 mezra yolundaki karla mücadele çalışmalarının ise sürdüğünü belirtiler. Yetkililer, son günlerde meydana gelen çığlar nedeniyle gerek karla mücadele ekibinin gerekse il dışına çıkan sürücülerin dikkatli olması uyarısında bulundular.
(FT-MSA-Y)

31.01.2017 10:55:22 TSI
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