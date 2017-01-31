YEREL HABERLER / HAKKARİ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Hakkari'de 8 köy ile 36 mezra yolu ulaşıma kapandı

Hakkari'de 8 köy ile 36 mezra yolu ulaşıma kapandı



(Fotoğraflı)



Feyzullah Taş

HAKKARİ (İHA) - Hakkari'de kar yağışı nedeniyle kapanan 8 köy ve 36 mezra yolunun yeniden ulaşıma açılması için çalışmalar devam ediyor.

Hakkari Valiliği İl Özel İdaresi yetkilileri, bir haftalık çalışma sonucunda yüzlerce köy ve mezra yolunu yeniden ulaşıma açtıklarını belirterek, halen kapalı olan 8 köy ve 36 mezra yolundaki karla mücadele çalışmalarının ise sürdüğünü belirtiler. Yetkililer, son günlerde meydana gelen çığlar nedeniyle gerek karla mücadele ekibinin gerekse il dışına çıkan sürücülerin dikkatli olması uyarısında bulundular.

(FT-MSA-Y)



31.01.2017 10:55:22 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER