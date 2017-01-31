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Buz pistine İzmir damgası



(Fotoğraflı)



İZMİR (İHA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin minik sporcuları, Ankara'da düzenlenen Artistik Buz Pateni Türkiye Teşvik Şampiyonası'nda 2 altın, 3 gümüş ve 3 bronz madalya kazandı.



Artistik Buz Pateni Türkiye Teşvik Şampiyonası'nda İzmir Büyükşehir Belediyesi adına yarışan sporcular başarılarıyla göz doldurdu. Ankara'da BELPA Buz Pateni Sarayı'nda gerçekleşen ve İzmir'in yanı sıra İstanbul, Kocaeli ve Ankara'dan toplam 15 takım ve 77 sporcunun katıldığı şampiyonada, İzmir Büyükşehir Belediyesporlu sporcular 2 altın, 3 gümüş, 3 de bronz madalya kazandı.



6-7 yaş arası baylar kategorisinde Batu Tasasız, bayanlar kategorisinde ise Sezen Öztürk tüm rakiplerini geçerek şampiyonluğa ulaştı. 6-7 yaş arası baylarda Toprak Güllükaya gümüş madalyanın sahibi olurken, aynı yaş kategorisinde mücadele eden Nehir Alan ise bayanlarda üçüncülüğü kazandı. 9-10 yaş baylar kategorisinde yarışan Berkant Algül ve bayanlar kategorisinde yer alan Defne Günce Kılıç gümüş madalya kazanırken, Efe Kızık ve Ezgi Güler bronz madalyanın sahibi oldu.

(CA)



31.01.2017 10:57:31 TSI

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