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Sağlık Müdürlüğü personellerine ilk yardım eğitimi veriliyor

31 Ocak 2017 Salı, 10:57
Sağlık Müdürlüğü personellerine ilk yardım eğitimi veriliyor
Sağlık Müdürlüğü personellerine ilk yardım eğitimi veriliyor

(Fotoğraflı)

Ömer Tekcan
ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde çeşitli birimlerde görev yapan Memurlara İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında Müdürlük eğitimcileri tarafından yaklaşık üç gün sürecek olan temel ilk yardım eğitimi veriliyor.
Sağlık Müdürlüğü Eğitim salonunda ilk yardım eğitimcisi Derya Kayınova ve Zuhal İnce tarafından çalışan personellere önce teorik olarak sonra yetişkin ve çocuk maketleri üzerinde uygulamalı olarak ilkyardım eğitimi veriliyor. Düzenlenen eğitimde eğitimciler tarafından çalışan personellere genel ilkyardım bilgileri, temel yaşam desteği ve havayolu tıkanıklığında ilkyardım, bilinç bozukluklarında ilkyardım, kanamalar, şok ve göğüs ağrısında ilkyardım, yaralanmalarda ilkyardım, boğulmalarda ilkyardım, kırık, çıkık, burkulmalarda ilkyardım, acil taşıma teknikleri, böcek sokmaları ve hayvan ısırıklarında ilkyardım, zehirlenmelerde ilkyardım, yanık, donma ve sıcak çarpmalarında ilkyardım, göz, kulak, buruna yabancı cisim kaçmasında ilkyardım konularında geniş kapsamlı olarak bilgiler verildi.
(ÖMR-OA-Y)

31.01.2017 11:00:58 TSI
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