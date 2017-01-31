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Pilates, hamileliği kolaylaştırıyor



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ERZURUM (İHA) - Pilatesin, bedenin dengeli tutulmasına yardımcı olan ve omurgayı desteklemekte önemli işlevi olan temel kaslar üzerine yoğunlaşılan bir egzersiz programı olduğunu belirten Bihter Fidangül bu programın hamileler için çok faydası olduğunu söyledi.

Dermaslim Estetik Ve Güzellik Merkezi Kurucusu Bihter Fidangül, "Pilates, vücudunuzun görünüşünü, duyarlılığını ve performansını tamamen değiştirir. Kasları güçlendirerek, hayalinizdeki güzel ve sağlıklı vücuda ulaşmanıza yardımcı olur. Vücut bilincini, düzgün duruşu ve hareket kabiliyetini geliştirir. Esnekliği, çevikliği ve hareket idaresini artırır. Tüm ağrı ve sakatlıklar için geliştirilmiş özel tekniklerle fizik tedavi özelliği taşır. 100 yıllık bir geçmişi olan Pilates, profesyonel dansçılar, zirvedeki atletler ve her dalda spor yapanlara güç ve esnekliği aynı anda kazandırarak sakatlıkları önler. Günümüzde Hollywood yıldızları ve süper modeller, çağın egzersizi Pilates'te fizik güçlerini geliştiriyor ve koruyor. Mucize değil. Joseph Pilates tarafından geliştirilen Pilates, sizin en iyi şekilde görünmenize ve kendinizi iyi hissetmenize yardımcı olacak, güvenli, pratik bir egersiz sistemidir. Yaşınız ve kondisyonunuzun ise hiç bir önemi yok" dedi.

Pilatesin daha önce ki hiç bir egzersizle karşılaştırılamayacağını kaydeden Fidangül, "Pilates fizik tedavi esasına dayandığı ve sakatlıları tedavi edici özel yerlerde yapıldığında çok güvenilirdir. Dermaslim Pilates Stüdyosu, dünyanın en iyi ve en yeni Pilates ekipmanlarıyla donatılmış özel bir stüdyo olma özelliğini taşımaktadır" diye konuştu.

Bihter Fidangül, pilatesin faydalarını şöyle sıraladı:

"Kaslarınızı şişirmeden gücünüzü arttırır.

Çeviklik kazandırır.

İç kontrolünüzün en uygun biçimde gelişmesine katkı sağlar.

Düz bir karın, ince bir bel ve güçlü bir sırt yaratır.

Rahatlatıcı bir zihin-vücut idmanıdır.

Çok farklı, keyifli ve güvenlidir."

Fidangül, "Seanslar şu şekilde ayrılır:

Kişiye Özel Seans: Özel derste birebir çalışma

Düet Seans: Bir eğitmen, iki misafirden oluşan çalışma. (Düet çalışma için misafirler kendi partnerlerini bulur.

Opengym Seansları: Programları önceden hazırlanmış olan misafirler, bir Pilates eğitmeni gözetiminde stüdyoda kendi başlarına çalışır" şeklinde konuştu.

"Hamilelik ve pilates"

Hamilelik süresince bedensel kondisyonu sağlamak için ideal bir çözüm sunmak olduğunu ifade eden Fidangül, "Hamilelik Pilates seansları, hamilelik döneminde ağır baskı altında kalan kas ve vücut yapısının kuvvetlendirilmesini sağlamak amacıyla özel olarak geliştirilmiştir. Hamilelik öncesi egzersiz üzerine eğitim almış ve içinde bulunduğunuz hamilelik dönemine uygun çalışmaların belirlenmesine yardımcı olan eğitmenlerle çalışılmaktadır. Hamilelik Pilates seanslarının amacı, karnı destekleyen kasların ve pelvis tabanı kaslarının kuvvetlendirilmesi, düzgün duruşun sağlanması ve kan dolaşımına yardımcı olmaktır. Bu çalışmalar hamileler için düzenlenmiştir ve daha önce Pilates tecrübesi olmayan öğrenciler tarafından bile kolaylıkla yapılabilir" açıklamalarında bulundu.

(ÖB-ÖB-Y)



31.01.2017 11:02:56 TSI

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