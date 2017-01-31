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Muratpaşa'dan Antalyalılara yeni yaşam merkezi



(Fotoğraflı)



ANTALYA (İHA) - Antalya'da bir döneme damgasını vuran ancak Aralık 2012'de yıkılan Dedeman Aquapark, Muratpaşa Belediyesi'nce yeniden düzenleniyor. Yaşam merkezi olarak devam edecek olan alanda çalışmalar da sona gelindi. Bilim adamı ve siyasetçi Erdal İnönü'nün adını taşıyacak Kent Parkı'nda çalışmalar Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nce yürütülüyor. Manavoğlu Parkı içinde ve aynı zamanda 1'inci Derece Doğal SİT alanı statüsünde bulunan alanda mevcut yapılar korundu. Havuz alanlarında ve tescilli yapılarda hem güçlendirme hem de yenileme çalışması yapıldı.

Belediye Başkanı Ümit Uysal, falezler, Akdeniz ve Beydağları manzarasına sahip Erdal İnönü Kent Parkı'nın ressamların, müzisyenlerin, gençlerin, çocukların, yaşlıların, evinde el emeğiyle ortaya çıkardığı ürünleri satmaya çalışan kadınların, gün içinde bir kafeteryada biraz soluklanmak isteyen kent sakinlerinin kullanabileceği bir yaşam merkezi olacağını söyledi. Başkan Uysal, "Erdal İnönü Kent Parkı'nın günün her saatinin yaşanacağı bir alan olacak" dedi.

(AA-



31.01.2017 11:02:59 TSI

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