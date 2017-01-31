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YEREL HABERLER  / DİYARBAKIR HABERLERİ
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İşte Diyarbakır'ın yeni nüfusu

31 Ocak 2017 Salı, 11:01
İşte Diyarbakır'ın yeni nüfusu

Servan Alacabey
DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır'ın yeni nüfusu 1 milyon 673 bin 119 oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Diyarbakır Bölge Müdürlüğünden alınan Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) 31 Aralık 2016 verilerine göre, Diyarbakır'ın yeni nüfusu 18 bin 923 kişi artarak bir milyon 673 bin 119 oldu. TÜİK verilerine göre Diyarbakır'da erkek nüfus oranı yüzde 50,5 ile 844 bin 11 kişi iken, kadın nüfus oranı ise yüzde 49,5 ile 829 bin 108 kişi olarak gerçekleşti. Diyarbakır'da 2014-2015 yıllarında binde 11,6 olan yıllık nüfus artış hızı 2015-2016 yılında binde 11.4'e geriledi.

İlçelere göre nüfus dağılımı
Diyarbakır'da sırasıyla nüfusu en kalabalık ilçeler 377 bin 936 kişi ile Bağlar, 326 bin 154 kişi ile Kayapınar, 203 bin 544 kişi ile Yenişehir, 116 bin 858 ile Sur ilçeleri oldu. Diğer ilçelerin nüfusları ise şöyle: Bismil 115 bin 484, Çermik 50 bin 586, Çınar 71 bin 672, Çüngüş 12 bin 61, Dicle 38 bin 829, Ergani 126 bin 824, Hani 32 bin 565, Hazro 16 bin 830, Kulp 34 bin 948, Lice 25 bin 116, Silvan 84 bin 485, Eğil 22 bin 736, Kocaköy 16 bin 491.
(SA-MP-Y)

31.01.2017 11:06:21 TSI
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