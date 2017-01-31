YEREL HABERLER / KOCAELİ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. İzmit'te parke yol çalışması devam ediyor

İzmit'te parke yol çalışması devam ediyor



(Fotoğraflı)



İsmail Gündüz

KOCAELİ (İHA) - İzmit Belediyesi ilçe genelindeki parke yol çalışmalarına hız verdi.

İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince Alikahya'da yol açma, Yeşilova'da da parke çalışması yapıldı. Yetkililerin verdiği bilgiye göre, Alikahya Atatürk mahallesi Katip Çelebi caddesinde 100 metre uzunluğunda yeni yol açıldı. Açılan yolun önümüzdeki günlerde asfalt ya da parke ile kaplanacağı kaydedildi. Yeşilova mahallesi Şirinlik sokaktaki çalışmada 1000 metrekare parke ve 200 metre bordür kullanıldığı bildirildi.

(İG-İÇ)



31.01.2017 11:07:06 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER