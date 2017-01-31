31 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ERZURUM HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Palandöken Belediyesi'nin açtığı bu kursa kadınlar büyük ilgi gösteriyor

31 Ocak 2017 Salı, 11:01
Palandöken Belediyesi'nin açtığı bu kursa kadınlar büyük ilgi gösteriyor
Palandöken Belediyesi'nin açtığı bu kursa kadınlar büyük ilgi gösteriyor

(Fotoğraflı)

ERZURUM (İHA) - Palandöken Belediyesi Recep Tayyip Erdoğan Kültür Merkezinde açılan pastacılık kursu, büyük ilgi görüyor.
Palandöken Belediyesi Recep Tayyip Erdoğan Kültür Merkezinde açılan pasta kursuna ilçedeki ev hanımları yoğun ilgi gösteriyor. Kursa katılan bayanlar, hem becerilerini geliştiriyor, hem de vakitlerini dolu dolu geçiriyorlar.
Çeşit çeşit pasta, kek ve kurabiye yapmak amacıyla kursa katılan kursiyerler, becerilerini geliştirerek, sektörde yer almayı amaçlıyorlar. Palandöken İlçe Belediye Başkanı Orhan Bulutlar'a teşekkürde bulunan kursiyerler, aile bütçesine katkıda bulunmanın heyecanı içerisinde bulunduklarını kaydettiler.
"BİZLERE İMKÂN SAĞLAYAN BAŞKANIMIZA TEŞEKKÜR EDERİZ"
Açılan kurstan dolayı memnuniyetlerini dile getiren kursiyerler, "Bu tür kurslar yokken evde boş boş oturuyorduk. Canımız sıkılıyordu. Zamanımızı iyi bir şekilde değerlendiremiyorduk. Daha sonra Palandöken Belediyemiz tarafından Recep Tayyip Erdoğan Kültür Merkezin de pasta kursunun olduğunu öğrendik ve kursa katıldık. Burada hem kendi sıkıntımızı gideriyoruz, hem pasta, kek, kurabiye, poğaça, çörek, börek, ve buna benzer her türlü un mamullerinin yapımını öğreniyoruz hem de hoş vakit geçiriyoruz. Bu kursların açılmasıyla birlikte kendimize özgüvenimiz daha da arttı. Burada tüm pasta çeşitlerini eğlenerek öğreniyoruz. Tüm bayanların evde boş oturmaları yerine bu tür kurslara katılmalarını tavsiye ediyoruz. Bizlere bu imkânı sunan Belediye Başkanımıza yarıca teşekkür ediyoruz" dediler.
İLGİ BİZLERİ MUTLU EDİYOR
Hanımların kursa yoğun ilgi gösterdiğini belirten Palandöken Belediye Başkanı Orhan Bulutlar ise, "Belediyemiz tarafından hizmete açtığımız Kültür Merkezimizde kurslar yoğun ilgi görüyor. 36 alanda uzman eğitimciler tarafından verilen kurslara ilgi, mutluluğumuz. Özellikle ev hanımlarının yoğun katılımını görüyoruz. Hanımlar burada pasta ve kurabiye çeşitlerini öğreniyorlar. Belediyemizin verdiği bu imkanlardan dolayı tüm kursiyerlerimiz çok memnun olduklarını belirtiyor. Kursiyerlerimize haftada 2 gün olmak üzere eğitim veriyoruz. Kursiyerlerimize yaş pastasından tutun kek, kurabiye, poğaça, çörek, börek ve buna benzer her türlü un mamulleri yapımının eğitimlerini alıyor. Kursiyerlerimiz hem öğreniyor, hemde vakitlerini dolu dolu geçiriyorlar. Bu ilgiyi görmek bizleri ziyadesiyle mutlu ediyor. Kültür Merkezimizin kapıları ardına kadar açık. Herkesi bekliyoruz. " diye konuştu.
(ERZ-AT-Y)

31.01.2017 11:07:16 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Yakutiye Gençlik Merkezinin büyük başarısı
YEREL

YAKUTİYE GENÇLİK MERKEZİNİN BÜYÜK BAŞARISI
EMSA Atatürk, dolu dizgin
YEREL

EMSA ATATÜRK, DOLU DİZGİN
Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği Cerrahi Onkolog'la kanseri vuruyor
YEREL

ERZURUM BÖLGE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ GENEL CERRAHİ KLİNİĞİ CERRAHİ ONKOLOG'LA KANSERİ VURUYOR
Pasinler'de trafik kazası: 5 yaralı
YEREL

PASİNLER'DE TRAFİK KAZASI: 5 YARALI
Şampiyon Buz Hokeyciler çiçeklerle karşılandı
YEREL

ŞAMPİYON BUZ HOKEYCİLER ÇİÇEKLERLE KARŞILANDI
Soğuk hava çobanın ayaklarını dondurdu
YEREL

SOĞUK HAVA ÇOBANIN AYAKLARINI DONDURDU
Hınıs'ta PKK üyesi 2 kişi yakalandı
YEREL

HINIS'TA PKK ÜYESİ 2 KİŞİ YAKALANDI
Erzurum eski Valisi Altıparmak, Rektör Çomaklı'yı ziyaret etti
YEREL

ERZURUM ESKİ VALİSİ ALTIPARMAK, REKTÖR ÇOMAKLI'YI ZİYARET ETTİ
Pilates, hamileliği kolaylaştırıyor
YEREL

PİLATES, HAMİLELİĞİ KOLAYLAŞTIRIYOR
Doğu Anadolu'da soğuk hava
YEREL

DOĞU ANADOLU'DA SOĞUK HAVA
Saç dökülmesi erkekleri vuruyor
YEREL

SAÇ DÖKÜLMESİ ERKEKLERİ VURUYOR
Doğu'da ulaşıma kar ve tipi engeli
YEREL

DOĞU'DA ULAŞIMA KAR VE TİPİ ENGELİ
İHH Şube Başkanı Güven: &quot;Yeni yönetim yeni soluk demek&quot;
YEREL

İHH ŞUBE BAŞKANI GÜVEN: "YENİ YÖNETİM YENİ SOLUK DEMEK"
Şampiyon buz hokeycilere coşkulu karşılama
YEREL

ŞAMPİYON BUZ HOKEYCİLERE COŞKULU KARŞILAMA
Erzurum Ticaret Borsası
YEREL

ERZURUM TİCARET BORSASI
Dondurucu soğukta görev yapan polislere validen tatlı ikramı
YEREL

DONDURUCU SOĞUKTA GÖREV YAPAN POLİSLERE VALİDEN TATLI İKRAMI
FIS Kayakla Atlama Kıtalararası Kupası
YEREL

FIS KAYAKLA ATLAMA KITALARARASI KUPASI
İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri Programı İşbirliği Protokolü İmzalandı
YEREL

İNFAZ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ PROGRAMI İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ İMZALANDI
Atatürk Üniversitesi Dünya Üniversiteler Kış Spor Oyunları'nda...
YEREL

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ DÜNYA ÜNİVERSİTELER KIŞ SPOR OYUNLARI'NDA...
Ak Parti yönetimi bir taşla iki kuş vuruyor
YEREL

AK PARTİ YÖNETİMİ BİR TAŞLA İKİ KUŞ VURUYOR
AFAD personeline İngilizce kursu
YEREL

AFAD PERSONELİNE İNGİLİZCE KURSU
ASP İl Müdürlüğü, şiddete maruz kalan engelli gence sahip çıktı
YEREL

ASP İL MÜDÜRLÜĞÜ, ŞİDDETE MARUZ KALAN ENGELLİ GENCE SAHİP ÇIKTI
Ak Gençlikten Osmanlı Otağı
YEREL

AK GENÇLİKTEN OSMANLI OTAĞI
Doğu Anadolu için kuvvetli kar uyarısı
YEREL

DOĞU ANADOLU İÇİN KUVVETLİ KAR UYARISI