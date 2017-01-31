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Palandöken Belediyesi'nin açtığı bu kursa kadınlar büyük ilgi gösteriyor



(Fotoğraflı)



ERZURUM (İHA) - Palandöken Belediyesi Recep Tayyip Erdoğan Kültür Merkezinde açılan pastacılık kursu, büyük ilgi görüyor.

Palandöken Belediyesi Recep Tayyip Erdoğan Kültür Merkezinde açılan pasta kursuna ilçedeki ev hanımları yoğun ilgi gösteriyor. Kursa katılan bayanlar, hem becerilerini geliştiriyor, hem de vakitlerini dolu dolu geçiriyorlar.

Çeşit çeşit pasta, kek ve kurabiye yapmak amacıyla kursa katılan kursiyerler, becerilerini geliştirerek, sektörde yer almayı amaçlıyorlar. Palandöken İlçe Belediye Başkanı Orhan Bulutlar'a teşekkürde bulunan kursiyerler, aile bütçesine katkıda bulunmanın heyecanı içerisinde bulunduklarını kaydettiler.

"BİZLERE İMKÂN SAĞLAYAN BAŞKANIMIZA TEŞEKKÜR EDERİZ"

Açılan kurstan dolayı memnuniyetlerini dile getiren kursiyerler, "Bu tür kurslar yokken evde boş boş oturuyorduk. Canımız sıkılıyordu. Zamanımızı iyi bir şekilde değerlendiremiyorduk. Daha sonra Palandöken Belediyemiz tarafından Recep Tayyip Erdoğan Kültür Merkezin de pasta kursunun olduğunu öğrendik ve kursa katıldık. Burada hem kendi sıkıntımızı gideriyoruz, hem pasta, kek, kurabiye, poğaça, çörek, börek, ve buna benzer her türlü un mamullerinin yapımını öğreniyoruz hem de hoş vakit geçiriyoruz. Bu kursların açılmasıyla birlikte kendimize özgüvenimiz daha da arttı. Burada tüm pasta çeşitlerini eğlenerek öğreniyoruz. Tüm bayanların evde boş oturmaları yerine bu tür kurslara katılmalarını tavsiye ediyoruz. Bizlere bu imkânı sunan Belediye Başkanımıza yarıca teşekkür ediyoruz" dediler.

İLGİ BİZLERİ MUTLU EDİYOR

Hanımların kursa yoğun ilgi gösterdiğini belirten Palandöken Belediye Başkanı Orhan Bulutlar ise, "Belediyemiz tarafından hizmete açtığımız Kültür Merkezimizde kurslar yoğun ilgi görüyor. 36 alanda uzman eğitimciler tarafından verilen kurslara ilgi, mutluluğumuz. Özellikle ev hanımlarının yoğun katılımını görüyoruz. Hanımlar burada pasta ve kurabiye çeşitlerini öğreniyorlar. Belediyemizin verdiği bu imkanlardan dolayı tüm kursiyerlerimiz çok memnun olduklarını belirtiyor. Kursiyerlerimize haftada 2 gün olmak üzere eğitim veriyoruz. Kursiyerlerimize yaş pastasından tutun kek, kurabiye, poğaça, çörek, börek ve buna benzer her türlü un mamulleri yapımının eğitimlerini alıyor. Kursiyerlerimiz hem öğreniyor, hemde vakitlerini dolu dolu geçiriyorlar. Bu ilgiyi görmek bizleri ziyadesiyle mutlu ediyor. Kültür Merkezimizin kapıları ardına kadar açık. Herkesi bekliyoruz. " diye konuştu.

(ERZ-AT-Y)



31.01.2017 11:07:16 TSI

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