Bakan Avcı, Kütahya standında
(Fotoğraflı)
Hüseyin Efe
KÜTAHYA (İHA) - Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Tanıtım Fuarı'nın (EMITT) 3. gününde Kütahya standını ziyaret etti.
Kütahya İl Kültür ve Turizm Müdürü Zülkarni Yeldemez tarafından karşılanan Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Frig Vadileri, Aizanoi Antik Kenti, Hayme Ana, Başkomutan Tarihi Milli Parkı Şehitlik ve Anıtları, Kütahya'nın geleneksel kıyafetleri, termal kaplıcaları, çini sanatı, gümüş işlemeciliği, madenleri ve yöresel kıyafetlerinin tanıtıldığı stantta incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgiler aldı.
Bakan Avcı, ziyareti esnasında çini sanatının üretim aşamalarından biri olan çini çark sunumunu izledi.
Kütahya İl Kültür ve Turizm Müdürü Zülkarni Yeldemez, Bakan Avcı'ya günün anısına çini tablo takdim etti. (EFE)
31.01.2017 11:06:04 TSI
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