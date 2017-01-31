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AK Parti Konya, referandum saha çalışmaları öncesinde kampa girdi



(Fotoğraflı)



KONYA (İHA) - Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Konya İl Teşkilatı, Nisan ayı içerisinde yapılacak olan Anayasa Değişiklik Referandumunun saha çalışmaları öncesinde kampa girdi.

Üç gün süren kampa AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Ahmet Sorgun, AK Parti Konya İl Başkanı Musa Arat, AK Parti Konya Milletvekilleri, İl Kadın ve Gençlik Kolları Başkanları, İl Yürütme ve İl Yönetim Kurulu Üyeleri katıldı. Kampta Anayasa Değişiklik Teklifi'nin maddeleri ve ayrıntıları ile bunun halka nasıl anlatılacağı, referandum kampanyasının planlanması ve hazırlıkları ile bu süreçte Konya'nın üstleneceği rol ele alındı.



"Emaneti millete teslim edeceğiz"

İl Teşkilatı'nın kampı ve referandum sürecini değerlendiren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Ahmet Sorgun, "İl Teşkilatımızın bu kampını oldukça önemsiyorum. Hep birlikte 3 gün boyunca 'ne yapabiliriz de Türkiye'de birinci oluruz'un üstünde durduk. Bu anlayış ve gayretle inanıyorum ki Konya yine adına ve geçmişine yaraşır bir sonucu çıkaracaktır" dedi.

Bu süreçte milletimizin kafasını karıştırmak isteyenlerin yine sahnede olacağının altını çizen Ahmet Sorgun, partili Cumhurbaşkanı eleştirilerine ise, "Bizler, doğruluğunu tartışmasız bir şekilde kabul ettiğimiz bu değişikliği halkımıza en iyi ve eksiksiz bir şekilde anlatmakla sorumluyuz. Onun için durmak yok, yola devam" ifadelerini kullandı.

Referanduma gidilmesi kararı çıkan değişikliğin bugüne kadarki 19'uncu değişiklik olduğunu hatırlatan Sorgun, "Anayasamızın bugüne kadar 100'ün üzerinde maddesi değişmiş. Ama tabiri caizse hala o vesayet ruhu üzerinde duruyor. İşte bu değişiklikle çok önemli bir aşamaya geçmiş olacağız. Vesayete son veren bir sistemi hep beraber sizlerin elleriyle bu ülkeye bu millete hediye edeceğiz, emanet edeceğiz" diye konuştu.



"Değişikliğe en büyük desteği yine Konya verecek"

AK Parti Konya İl Başkanı Musa Arat da üç günlük kampı değerlendirerek, "Bu kampımızla içinde ülkemizin içinde bulunduğu dönemi ve şartları değerlendirdik. Gerekli hazırlıklarımızı yaptık, eksikliklerimizi giderdik ve planlamalarımızı yaptık. Amacımız, geçmiş seçim ve referandumlarda olduğu gibi bu referandumda da anayasa değişikliğine Konya olarak en büyük desteğin çıkmasını sağlamak olacaktır. Bizler gayret göstereceğiz, takdiri rabbimize ve halkımıza bırakacağız" şeklinde konuştu.



"Güçlü yürütme, güçlü yasama ve tarafsız yargı için"

Türkiye'nin 1960 yılından bu yana darbe anayasalarıyla yönetildiğinin altını çizen Arat, "Ülkede rejim değişecek" tartışmalarına yanıt vererek, "Rejim değişiyor diyorlar. Rejim değişmiyor, sistem değişiyor. Rejim, demokrasi rejimidir ve AK Parti 15 yıldır da bunun teminatıdır. Bizler, çok daha huzurlu ve güvenli bir Türkiye için, güçlü yürütme için, güçlü yasama ve tarafsız yargı için bu değişikliği istiyor ve halka götürüyoruz. Halkımız da bunu görüyor ve desteğini verecektir diye düşünüyoruz" dedi.

(AH-Y)



31.01.2017 11:07:34 TSI

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