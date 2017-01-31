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Büyükşehir'den çocuklara macera oyun parkı



(Fotoğraflı)



İsmail Gündüz

KOCAELİ (İHA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından kent genelinde bulunan parklara çocuklar için macera oyun grupları eklendi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı tarafından Kocaeli genelinde bulunan parklarda çocuklar için macera grupları yerleştirildi. Sekapark 2. Etap, Körfez-Yarımca sahili ve Kandıra Cebeci Sahili'ndeki parklara yeni oyun grupları eklendi. Kocaeli genelinde bulunan ve vatandaşların yoğun olarak kullandığı parklara 10 metrelik ve 20 metrelik macera oyun grupları yerleştirildi. Gölcük-İhsaniye, Başiskele-Seymen, 60 Evler Sahili, Çağdaşkent, Kartepe-Meşelik, Kartepe-Seka Kamp, Kandıra-Miço, Sekapark, İzmit-Marina parklarında yeni oyun gruplarından bulunuyor. Öte yandan parkların bir kısmına tornado isimli oyun grubu da yerleştirildi. 8 adet bulunan tornadolarda çocuklar keyifli vakit geçirecek.

(İG-İÇ)



31.01.2017 11:07:43 TSI

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