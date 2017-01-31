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Çankaya ağaçlandırmaya devam ediyor

31 Ocak 2017 Salı, 11:03
Çankaya ağaçlandırmaya devam ediyor
Çankaya ağaçlandırmaya devam ediyor

(Fotoğraflı)

ANKARA (İHA) - 500'ü aşkın park ve yeşil alanıyla göz dolduran Çankaya Belediyesi, her fırsatta ilçeyi ağaçlandırmaya devam ediyor.
Yeşil alan ve park zengini Çankaya'da ağaçlandırma çalışmaları hız kesmiyor. İlçenin birçok noktasını fidan dikerek ağaçlık alana çeviren Çankaya Belediyesi ekipleri, ağaçlandırmaya uygun olan noktaları değerlendiriyor.

229 ağaç dikildi
Son çalışmasını Çayyolu Mahallesi'nde gerçekleştiren belediye ekipleri, Çiçek Pazarı olarak bilinen bölgenin arkasındaki boş park alanını ağaçlandırdı. Çalışmalarla, 32 adet huş, 120 adet karaçam, 31 adet top akasya, 14 adet erguvan ve 32 adet süs elması dikildi. Çok sayıda işçi ve iş makineleri ile yürütülen çalışmada dikilen toplam 229 adet ağaç ile bölge şimdiden küçük bir koru görüntüsüne kavuştu.
(JA-MK-Y)

31.01.2017 11:07:59 TSI
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Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya: &quot;Önümüzdeki dönemde dış ticaret hadlerinin cari açık üzerinde süregelen olumlu etkisinin azalmasını beklemekle birlikte çevre ülkelerle ilişkilerin normalleşmeye başlamasının ve Türk lirasındaki değer kaybının net ihracata desteğinin dönemlik toparlanmayı destekleyeceğini değerlendiriyoruz. Önümüzdeki dönemde turizm görünümünde kayda değer bir iyileşme sinyali henüz olmamasına rağmen, alınan destekleyici teşvik ve tedbirlerin katkısıyla iktisadi faaliyetteki ılımlı toparlanma eğiliminin devam etmesini bekliyoruz.&quot;
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MERKEZ BANKASI BAŞKANI MURAT ÇETİNKAYA: "ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDE DIŞ TİCARET HADLERİNİN CARİ AÇIK ÜZERİNDE SÜREGELEN OLUMLU ETKİSİNİN AZALMASINI BEKLEMEKLE BİRLİKTE ÇEVRE ÜLKELERLE İLİŞKİLERİN NORMALLEŞMEYE BAŞLAMASININ VE TÜRK LİRASINDAKİ DEĞER KAYBININ NET İHRACATA DESTEĞİNİN DÖNEMLİK TOPARLANMAYI DESTEKLEYECEĞİNİ DEĞERLENDİRİYORUZ. ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDE TURİZM GÖRÜNÜMÜNDE KAYDA DEĞER BİR İYİLEŞME SİNYALİ HENÜZ OLMAMASINA RAĞMEN, ALINAN DESTEKLEYİCİ TEŞVİK VE TEDBİRLERİN KATKISIYLA İKTİSADİ FAALİYETTEKİ ILIMLI TOPARLANMA EĞİLİMİNİN DEVAM ETMESİNİ BEKLİYORUZ."
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Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya: &quot;Enflasyonun, 2017 sonunda orta noktası yüzde 8 olmak üzere yüzde 6,6 ile yüzde 9,4, 2018 sonunda ise orta noktası yüzde 6 olmak üzere yüzde 4,2 ile yüzde 7,8 aralığında gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz.&quot;
YEREL

MERKEZ BANKASI BAŞKANI MURAT ÇETİNKAYA: "ENFLASYONUN, 2017 SONUNDA ORTA NOKTASI YÜZDE 8 OLMAK ÜZERE YÜZDE 6,6 İLE YÜZDE 9,4, 2018 SONUNDA İSE ORTA NOKTASI YÜZDE 6 OLMAK ÜZERE YÜZDE 4,2 İLE YÜZDE 7,8 ARALIĞINDA GERÇEKLEŞECEĞİNİ TAHMİN EDİYORUZ."
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Müezzinoğlu: &quot;(Anayasa değişikliğine ilişkin kanun) CHP'nin duruşu milletten yana değil. 'Bu ülke bölünür, bölünecek' demek, milleti tehdit etmektir. Bu ülkenin bölünmesine en büyük zemini hazırlayan partinin CHP olduğunu söylüyorum 4-5 yıldır.&quot;
YEREL

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI MÜEZZİNOĞLU: "(ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİNE İLİŞKİN KANUN) CHP'NİN DURUŞU MİLLETTEN YANA DEĞİL. 'BU ÜLKE BÖLÜNÜR, BÖLÜNECEK' DEMEK, MİLLETİ TEHDİT ETMEKTİR. BU ÜLKENİN BÖLÜNMESİNE EN BÜYÜK ZEMİNİ HAZIRLAYAN PARTİNİN CHP OLDUĞUNU SÖYLÜYORUM 4-5 YILDIR."
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Müezzinoğlu: &quot;(Emeklilere banka promosyonu) Bin liranın altında emekli maaşı alanlara 300 lira, bin lira ile 2 bin lira arasında emekli maaşı alanlara 375 lira, 2 bin lira üzerinde emekli maaşı alanlara da 450 lirayı vermek bizim kamu bankalarıyla asgari taahhüdümüz. Ama diğerlerine de açıyoruz, rekabete açıyoruz. Farklı önerileri ve cazip promosyonları emeklimizin tercihlerine göre serbest bırakıyoruz.&quot;
YEREL

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI MÜEZZİNOĞLU: "(EMEKLİLERE BANKA PROMOSYONU) BİN LİRANIN ALTINDA EMEKLİ MAAŞI ALANLARA 300 LİRA, BİN LİRA İLE 2 BİN LİRA ARASINDA EMEKLİ MAAŞI ALANLARA 375 LİRA, 2 BİN LİRA ÜZERİNDE EMEKLİ MAAŞI ALANLARA DA 450 LİRAYI VERMEK BİZİM KAMU BANKALARIYLA ASGARİ TAAHHÜDÜMÜZ. AMA DİĞERLERİNE DE AÇIYORUZ, REKABETE AÇIYORUZ. FARKLI ÖNERİLERİ VE CAZİP PROMOSYONLARI EMEKLİMİZİN TERCİHLERİNE GÖRE SERBEST BIRAKIYORUZ."
Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya: &quot;(Gelecek dönem) İhtiyaç duyulması halinde ilave parasal sıkılaştırma yapabileceğiz.&quot;
YEREL

MERKEZ BANKASI BAŞKANI MURAT ÇETİNKAYA: "(GELECEK DÖNEM) İHTİYAÇ DUYULMASI HALİNDE İLAVE PARASAL SIKILAŞTIRMA YAPABİLECEĞİZ."
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Müezzinoğlu: &quot;(Borçların yeniden yapılandırılması) Bizim de Maliyenin de beklediğinin çok ötesinde bir müracaat oldu. Maliyenin müracaatları 80 milyarın üzerinde, bizde de 43 milyarın üzerinde bir yapılandırma gerçekleşti. Peşinatlarla birlikte ilk ay taksitlerinde biz yaklaşık 4,5 milyar lira tahsilatı yaptık.&quot;
YEREL

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI MÜEZZİNOĞLU: "(BORÇLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI) BİZİM DE MALİYENİN DE BEKLEDİĞİNİN ÇOK ÖTESİNDE BİR MÜRACAAT OLDU. MALİYENİN MÜRACAATLARI 80 MİLYARIN ÜZERİNDE, BİZDE DE 43 MİLYARIN ÜZERİNDE BİR YAPILANDIRMA GERÇEKLEŞTİ. PEŞİNATLARLA BİRLİKTE İLK AY TAKSİTLERİNDE BİZ YAKLAŞIK 4,5 MİLYAR LİRA TAHSİLATI YAPTIK."
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Müezzinoğlu: &quot;(Emeklilere banka promosyonu) Mart ayı itibarıyla promosyonlar ödenmeye başlanacak. Bu hafta kamu bankaları ve özel bankalar da dahil protokolün imzalanmasıyla ilgili son rötuşları, dün son şeklini bankalara gönderdik. Kanaatim o ki yarın itibarıyla bitirmiş olacağız.&quot;
YEREL

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI MÜEZZİNOĞLU: "(EMEKLİLERE BANKA PROMOSYONU) MART AYI İTİBARIYLA PROMOSYONLAR ÖDENMEYE BAŞLANACAK. BU HAFTA KAMU BANKALARI VE ÖZEL BANKALAR DA DAHİL PROTOKOLÜN İMZALANMASIYLA İLGİLİ SON RÖTUŞLARI, DÜN SON ŞEKLİNİ BANKALARA GÖNDERDİK. KANAATİM O Kİ YARIN İTİBARIYLA BİTİRMİŞ OLACAĞIZ."
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Müezzinoğlu: &quot;(Ahilik Fonu) Bakanlar Kurulunda imzada, tamamlandı. Sayın Başbakanımızın imzasıyla Türkiye Büyük Millet Meclisine geçecek. 7 Şubat'ta Meclis açıldığında, komisyonda görüşmelerimizi ilk hafta tamamlarız diye düşünüyoruz ve ikinci hafta da inşallah Şubat ayında, Esnaf Ahilik Sandığı'nın yasalaşmasını gerçekleştirmeyi hedefliyoruz.&quot;
YEREL

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI MÜEZZİNOĞLU: "(AHİLİK FONU) BAKANLAR KURULUNDA İMZADA, TAMAMLANDI. SAYIN BAŞBAKANIMIZIN İMZASIYLA TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNE GEÇECEK. 7 ŞUBAT'TA MECLİS AÇILDIĞINDA, KOMİSYONDA GÖRÜŞMELERİMİZİ İLK HAFTA TAMAMLARIZ DİYE DÜŞÜNÜYORUZ VE İKİNCİ HAFTA DA İNŞALLAH ŞUBAT AYINDA, ESNAF AHİLİK SANDIĞI'NIN YASALAŞMASINI GERÇEKLEŞTİRMEYİ HEDEFLİYORUZ."

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Müezzinoğlu: &quot;(Kredi derecelendirme kuruluşlarının kararları) Türkiye'nin ekonomisi bugün dinamikleri, ihracatı ve üretimiyle Yunanistan'ı 10'a değil 100'e katlar. Ama onun puanı düşmez hatta yükselir. Niye? Burada hesap ekonomik değil, siyasi.&quot;
YEREL

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI MÜEZZİNOĞLU: "(KREDİ DERECELENDİRME KURULUŞLARININ KARARLARI) TÜRKİYE'NİN EKONOMİSİ BUGÜN DİNAMİKLERİ, İHRACATI VE ÜRETİMİYLE YUNANİSTAN'I 10'A DEĞİL 100'E KATLAR. AMA ONUN PUANI DÜŞMEZ HATTA YÜKSELİR. NİYE? BURADA HESAP EKONOMİK DEĞİL, SİYASİ."
GRAFİKLİ - Türkiye nüfusu (2)
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GRAFİKLİ - TÜRKİYE NÜFUSU (2)
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Müezzinoğlu: &quot;(Anayasa değişikliğine ilişkin kanun) Cumhurun önüne götürdüğünüz, cumhurun vicdanına verdiğiniz bir sistemle cumhuriyeti veya cumhuru korkutmak esasında akıl karı iş değil. Akılla izahı da yok. Neticede cumhura cumhuriyeti teslim ediyoruz. Cumhur da başkanını seçiyor. Bu kadar reel bir yapıya karşı çıkmayı milletten korkma, milletin değerlerinden korkma diye yorumluyorum.&quot;
YEREL

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI MÜEZZİNOĞLU: "(ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİNE İLİŞKİN KANUN) CUMHURUN ÖNÜNE GÖTÜRDÜĞÜNÜZ, CUMHURUN VİCDANINA VERDİĞİNİZ BİR SİSTEMLE CUMHURİYETİ VEYA CUMHURU KORKUTMAK ESASINDA AKIL KARI İŞ DEĞİL. AKILLA İZAHI DA YOK. NETİCEDE CUMHURA CUMHURİYETİ TESLİM EDİYORUZ. CUMHUR DA BAŞKANINI SEÇİYOR. BU KADAR REEL BİR YAPIYA KARŞI ÇIKMAYI MİLLETTEN KORKMA, MİLLETİN DEĞERLERİNDEN KORKMA DİYE YORUMLUYORUM."
GRAFİKLİ - Dış ticaret istatistikleri (2)
YEREL

GRAFİKLİ - DIŞ TİCARET İSTATİSTİKLERİ (2)