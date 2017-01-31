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Çankaya ağaçlandırmaya devam ediyor



(Fotoğraflı)



ANKARA (İHA) - 500'ü aşkın park ve yeşil alanıyla göz dolduran Çankaya Belediyesi, her fırsatta ilçeyi ağaçlandırmaya devam ediyor.

Yeşil alan ve park zengini Çankaya'da ağaçlandırma çalışmaları hız kesmiyor. İlçenin birçok noktasını fidan dikerek ağaçlık alana çeviren Çankaya Belediyesi ekipleri, ağaçlandırmaya uygun olan noktaları değerlendiriyor.



229 ağaç dikildi

Son çalışmasını Çayyolu Mahallesi'nde gerçekleştiren belediye ekipleri, Çiçek Pazarı olarak bilinen bölgenin arkasındaki boş park alanını ağaçlandırdı. Çalışmalarla, 32 adet huş, 120 adet karaçam, 31 adet top akasya, 14 adet erguvan ve 32 adet süs elması dikildi. Çok sayıda işçi ve iş makineleri ile yürütülen çalışmada dikilen toplam 229 adet ağaç ile bölge şimdiden küçük bir koru görüntüsüne kavuştu.

(JA-MK-Y)



31.01.2017 11:07:59 TSI

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