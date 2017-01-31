Kulalı masterler deplasmanda galip
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Hasan Yiğen
MANİSA (İHA) - Ege Bölgesi Masterler Liginde İzmir Takımı Şirinyer Masterler takımı ile karşılaşan Kula Masterler İzmir deplasmanın dan galibiyetle ayrıldı.
Ege Masterler Futbol Federasyonu tarafından düzenlenen 50 Takım ve 4 Gruptan oluşan, Ege Bölgesi Masterler Liginde İzmir Takımı Şirinyer Masterler takımı ile karşılaşan Kula Masterler İzmir deplasmanın dan galibiyetle ayrıldı. Şirinyer masterler takımı ile Şirinyer tesisleri stadında oynanan karşılaşmanın son düdüğünün çalmasıyla birlikte Kula Masterler sahadan 3 - 1 galibiyetle ayrıldı. Maçtan sonra takımın hocası Erdal Demiray yaptığı açıklamada, "Kula Masterler olarak iyi bir takım oluşturduk Takım olarak yeni olmamıza rağmen takı içindeki dostluğun ve beraberliğin olması bizi bu galibiyetlere taşıyor. Şirinyer Masterler takımının bizlere göstermiş olduğu misafirperverlikten dolayı teşekkür ediyorum. Amacımız bu güzide ligde Kula'yı en iyi şekilde temsil etmektir" dedi. Galibiyetten dolayı büyük bir memnuniyet duyduklarını söyleyen Kulüp Başkanı Nazif Burşuk ise, hedeflerine doğru ilerlediklerini kaydetti.
(HY-AY-Y)
31.01.2017 11:08:07 TSI
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