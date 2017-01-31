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Başkan Doğan, umre ziyaretine giden kızına kavuştu



(Fotoğraflı)



İsmail Gündüz

KOCAELİ (İHA) - İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, umreden dönen küçük kızı Ayşe Ceylin ile kavuşma anları görülmeye değerdi.

Sömestr tatilini fırsat bilerek halası Türkan Uçan'ın yer aldığı kalabalık bir akraba grubuyla 10 günlük umreye giden İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan'ın küçük kızı Ayşe Ceylin, şehre döndü. Perşembe pazarı alanında buluşan baba kızın kavuşmaları herkese duygusal anlar yaşattı.

Kızını çok özlediğini belirten İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan "10 gündür kızımı görmüyorum. Tabi ki onu çok özledim ama onun çok istediği bir şeyi gerçekleştirmiş olmasının da ayrı bir sevincini yaşıyorum. İnşallah oraların, o manevi güzelliklerini en derin şekilde yaşamıştır. Allah bütün ayrılıkları böyle güzel, hayırlı işler için göstersin. Allah kızımın, ailemin ve umre için kutsal topraklara giden tüm Müslümanların ibadetlerini kabul etsin" şeklinde konuştu.

(İG-İÇ)



31.01.2017 11:08:53 TSI

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