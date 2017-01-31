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VEDAŞ arıza ekibinin zorlu kış mesaisi

31 Ocak 2017 Salı, 11:04
VEDAŞ arıza ekibinin zorlu kış mesaisi
VEDAŞ arıza ekibinin zorlu kış mesaisi

(Fotoğraflı)

Feyzullah Taş
HAKKARİ (İHA) - Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş (VEDAŞ) arıza ekipleri, Hakkari'de etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle meydana gelen arızaları zorlu kış şartlarında gidermeye çalışıyor.
Hakkari ve çevresinde etkili olan yoğun kar yağışı ve fırtına, elektrik arızasına da neden oluyor. Akşam saatlerinde Berçelan Mahallesi'nde fırtına nedeniyle elektrik nakil hatlarındaki tellerin kopması üzerine VEDAŞ arıza ekibi, dondurucu soğuğa rağmen hemen harekete geçti. Yapılan çalışmalar sonucunda kopan elektrik nakil hatları onarılarak mahalleye yeniden enerji verildi. Geceli gündüzlü çalışan ekipler, ağır kış şartlarına adeta meydan okuyor.
Mahalle sakinleri ise, kısa sürede elektrik arızasını gideren VEDAŞ arıza ekibine teşekkür ettiler.
(FT-MSA-Y)

31.01.2017 11:09:29 TSI
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