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YEREL HABERLER  / ORDU HABERLERİ
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Ordu'nun nüfusu 750 bini aştı

31 Ocak 2017 Salı, 11:04
Ordu'nun nüfusu 750 bini aştı
Ordu'nun nüfusu 750 bini aştı

(Fotoğraflı)

Metin Akyürek
ORDU (İHA) - Ordu'nun nüfusu, 2016'da bir önceki yıla göre 21 bin 639 kişi artarak 750 bin 588 kişi oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), "Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2016 Sonuçları"nı açıkladı. Buna göre, 2015 yılı itibarıyla 728 bin 949 kişi olan Ordu ili nüfusu, 21 bin 639 kişilik artışla 2016 sonunda 750 bin 588 kişiye ulaştı.
Erkek nüfusunun 376 bin 243 kişi, kadın nüfusunun 374 bin 345 kişi olarak açıklanırken yıllık nüfus artış hızı, 2015'te binde 6.4 iken, 2016'da binde 29.3'e yükseldi.
Yeni nüfus rakamlarını değerlendiren Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, "Devletin yatırımlarında bile bir ölçü vardır. Devlet Planlama Teşkilatının kriterlerine göre yatırımların yapılabilmesi için nüfus sayısının 750 bin olması gerekir. Çok şükür biz bu rakamı geçtik. Bazı ilçelerimizde yüzde 20'lere varan nüfus artışı oldu" dedi.
(MAK-SLH-Y)

31.01.2017 11:07:21 TSI
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