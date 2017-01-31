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Büyükşehir, Semahat Aracı Evi'ni restore ediyor



(Fotoğraflı)



İsmail Gündüz

KOCAELİ (İHA) - İzmit Kozluk mahallesinde bulunan Semahat Aracı Evi, aslına uygun olarak yenileniyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından İzmit Kozluk mahallesinde yer alan Semahat Aracı Evi restore ediliyor. Proje kapsamında yapının ahşap elemanları yenileniyor. Dış cephe kaplamaları ve tesisat uygulamaları yapılıyor. Yapı, taş bodrum üzerine oturtulmuş ahşap karkas sistemine sahip. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından rekonstrüksiyonu yapılan Semahat Aracı Evi, tamamlandıktan sonra kamu hizmetine sunulacak. İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı tarafından rekonstrüksiyon projesi yapılan evi Fen İşleri Daire Başkanlığı yenileme çalışmalarını yürütüyor.

(İG-İÇ)



31.01.2017 11:09:52 TSI

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