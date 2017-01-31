Yenişehir mahallesine hizmet binası
(Fotoğraflı)
İsmail Gündüz
KOCAELİ (İHA) - İzmit Belediyesi tarafından Yenişehir mahallesine hizmet binası yapılıyor.
İzmit Belediyesi Etüt Proje Müdürlüğü'nden verilen bilgiye göre, Yenişehir Furkan sokak adresindeki hizmet binası 130 metrekarelik alan üzerinde bulunuyor. Yaklaşık 178 bin liraya mal olan hizmet binasında toplantı odası, idari ofis ve mutfak bulunuyor. Yetkililer, binanın tamamlandığını ve çevre düzenleme çalışmalarının da yakında biteceğini söylediler.
(İG-İÇ)
31.01.2017 11:10:17 TSI
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